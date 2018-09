Fernando García e Anxo Álvarez: "Sempre que podemos, aos colectivos ofrecémoslle o noso traballo de xeito altruista"

Foro para Cultivos Culturais (Focucu) entregou o pasado día 2, con motio do "San Agrícola" e "San Próspero", o Loureiro de Ouro. O premio foi otorgado á empresa lalinense No Majors Studio por, entre outros factores, ser emprendedores entusiastas, profesionais de contrastado prestixio ou colaboradores en porxectos sociais e veciñais. Os integrantes da empresa son os vecinos Fernando García González e Anxo Álvarez García, que levan en torno a un ano co estuio e traballan entre Galicia, Madrid y outras comunidades realizando diversos proxectos e entusiasmados sempre polo seu traballo.

-Como recibion a nova de que Focucu vos facía este recoñecemento?

-AAG: Foi con moita alegría, como sempre que nos fan un recoñecemento é algo moi importante. Houbo varios recoñecementos que o facemos desde que comezamos, non é parte do noso traballo, pero se podemos aportar algo ao sitio onde vivimos, dentro das nosas posibilidades, nós contentos. Aínda por riba agradécennolo entón anima moito.

-Cantos anos levan traballando?

-AAG: Desde o 2013 que empezamos. Pero realmente co estudio levamos un ano, porque entremedias tivemos unha tenda de fotografía.

-Que facedes no estudio?

-AAG: Comunicación para empresas, comunicación coorporativa. Practicamente todo o que traballamos é fóra de Lalín, agora mesmo vamos a Madrid para o deseño de un novo programa.

-Traballando fóra de Lalín e tedes a base aquí...

-AAG: Si, porque nós somos de aquí e é a nosa casa. Nós marchamos voando para Madrid. Dentro das medidas que temos procuramos traballar con equipo humano de por aquí, de Galicia e de Lalín. Tampouco vamos a Madrid por gusto, nós estamos moi ben traballando na casa e para a xente de aquí. Trabállase moi ben aquí, máis tendo a familia aquí.

-Como decidiron montar a empresa?

-FGG: Veu un pouco rodado. Eu estudei Comunicación Audiovisual, centrándome imaxe e logo traballei na televisión.

-AAG: Eu estudei Socioloxía e fixen un máster de Produción e Xestión Audiovisual e traballei en varias productoras, de cine e televisión. Un estaba en Vigo e outro na Coruña e vimos ben facer estre proxecto.

-Notan recoñecemento por parte do Concello?

-AAG: Non necesitamos recoñecemento por parte deles, porque non consideramos que o merezamos. Nós facemos o noso traballo. A comunicación é un traballo diferencial. As grandes marcas e empresas. diferéncianse pola súa imaxe, non só pola facturación. A imaxe quese proxecta é moi importante. Para saber onde se quere estar e a onde se quere chegar, hai que saber chegar. Para destacar hai que facer as cousas con personalidade.

-Polo contrario, si valoran o recoñecemento da Focucu?

-AAG: Si, porque é moi distinto, eles son os nosos compañeiros, non traballamos exactamente o mesmo, pero é similar. Agora por exemplo nós estamos parcipando na campaña para Peludos sen Fogar, e dous membros deste colectivo colaboran desinteresadamente, entón hai moitos puntos en común. Por iso hai diferencia, cando unha empresa nos contrata, pois non necesitamos recoñecemento porque é o noso traballo.

-FGG: Porque temos moita relación con eles. Son xente coa que tivemos unha relación moi estreita nestes anos que levamos traballando.

-Cando axudan a algúns colectivos, fano de xeito desinteresado?

-AAG: Si. Facémolo totalmente de xeito desinteresado. Nós colaboramos con Peludos sen Fogar, con O Mencer e Carabelo, Salvemos Catasós e tamén fixemos algunha campaña para recaudar fondos para os refuxiados e algún traballo máis.

-Gústalles axudar a estos colectivos?

-AAG: Si, nas cousas que podemos facer, axudamos. Nós non podemos aportar cartos, pero si traballo, entón cando podemos botamos unha man.

-É unha forma de visibilizar certos temas...

-AAG: Si, ao final trátase de que todo o mundo saiba a situación real do que pasa para poder xulgar.

-FGG: Moitas veces, como no caso de Peludos, facendo unha difusión podemos axudar moito.

-Aínda que traballan moito por fóra, tamén fan publicidade a empresas da comarca que logo mostrades na páxina web...

-AAG: Si, a páxina fixémola sobre o mes de marzo. Nela non podemos poñer todas as empresas coas que traballamos. Moita xente aínda non sabe o que facemos.

-Rechazaron algún proxecto?

-AAG: Si que os temos rexeitado. Nós queremos facer un bo traballo. Temos rexeitado, por temas económicos, porque moita xente non sabe o traballo que conleva. Fálaslle de postprodución e a xente non sabe realmente o que implica, as horas que lle hai que adicar e o material. Ao mellor un vídeo de un minuto leva moito tempo. Moitas veces chaman e pensaban que un traballo valía unha cousa e logo vale máis. Despois tamén está que che propoñan unha cousa e que sabes que non se debería facer, porque temos metido moito a pata, como en moitos traballos. Se non estás na mesma liña que quen che pide o proxecto e ves que non che vai aportar nada pois a veces tamén o rexeitas por iso.

-FGG: Tamén hai que ter un equipo humano detrás moi amplio para poder facelo, tes que contar con varias persoas. Supoño que como en todos os sectores, que hai que rexeitar uns, outros ao final falos e bueno... Pero todos teñen uns motivos detrás. Tamén, hai xente que ao mellor chega a buscar algo que nós non ofrecemos, porque non sabe exactamente cal é o noso traballo.