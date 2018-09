A Estrada emprende un "plan renove" con 30 marquesinas y estudia dos paradas en la villa

El Concello de A Estrada emprenderá en las próximas semanas un "plan renove" de marquesinas destinadas a albergar a los usuarios del transporte escolar en particular y a quienes utilizan el transporte público en general. El ayuntamiento comunicó ayer a la tercera empresa adjudicataria que tiene un plazo de diez días para entregar la documentación necesaria para hacerse con un contrato por valor de 83.000 euros. Con esta cifra se instalarán 30 nuevas marquesinas, principalmente en el ámbito rural aunque también se prevé la colocación de alguna de estas unidades en el casco urbano.

El alcalde estradense, José López, reconoció ayer que el proyecto se arrastra desde comienzos de año. Sin embargo, aunque la idea inicial del ejecutivo era tener la renovación realzada para el inicio del curso, los dos intentos procedentes de adjudicar la obra no tuvieron el éxito esperado. Según explicó, la primera adjudicataria no cumplía los requisitos de solvencia a adjudicó de los técnicos y la segunda no presentó la documentación pertinente en plazo. Es por ello que el Concello se puso ya en contacto con la firma Mobiliario Urbano Marlo, la tercera en el proceso. Esta empresa tendrá ahora diez días para presentar la documentación.

La empresa bajó el precio de cada una de las marquesinas de 2.783 a 2.682. A mayores, redujo en 20 días el plazo de instalación de los dos meses que como máximo se recogían en el pliego de condiciones y sumó doce meses a la garantía de los elementos que suministrará. A mayores, realizará mejoras en estas unidades, caso de la instalación de un panel en el que se pueda alojar información de interés para el ciudadano.

Las previsiones que baraja el Concello pasan por que las nuevas marquesinas puedan quedar instaladas en el mes de octubre. Para su colocación se priorizarán zona con una mayor intensidad de tráfico en lo que a transporte escolar y de viajeros de refiere, de modo que se dará prioridad a la renovación de marquesinas instaladas en vías de titularidad provincial, de la Xunta o de Fomento.

En este contexto, López Campos reconoció que se está estudiando con la Policía Local la posibilidad de instalar dos de estas marquesinas -que serán de aluminio y vidrio- en el casco urbano, una de ellas en la avenida Benito Vigo junto al cruce que conduce hacia el Novo Mercado y otra en la Praza do Concello. Ello ocasionaría oficializar y adecuar dos paradas frecuentes de autobús. Una funciona ya como tal pero se pide mejorar por cuestiones de tráfico y de las propias condiciones en las que esperan los viajeros. La de la Praza do Concello se solicitó a raíz de la parada estival de autobuses de los campamentos.