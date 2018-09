Cultura alega que la obra de la iglesia no exige control arqueológico previo y la de la glorieta sí

La Consellería de Cultura aclara que la restauración de la iglesia de Donramiro no exige proyecto previo de control arqueológico, como sí es preceptivo en el caso de la construcción de la glorieta entre las avenidas de O Montserrat y A Estación. "No se puede comparar la obra de rehabilitación de la iglesia -promovida, presupuestada y ejecutada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural- con la glorieta", sostienen desde el departamento autonómico que dirige el lalinense Román Rodríguez, pues "son obras distintas, con procedimientos y objetivos distintos y promovidas por administraciones distintas". "No son comparables ni los trámites requeridos ni los plazos", alega.

Cultura explica que los proyectos básicos y de ejecución que definen sus obras incluyen prescripción, medición y valoración de la actividad arqueológica necesaria. En el caso del control arqueológico, lo más frecuente es que la previsión figure en el presupuesto, en la memoria constructiva y en el pliego que regula la licitación. Es la empresa adjudicataria la que asume la responsabilidad de contratar a un profesional competente capacitado y con experiencia para desarrollar esta tarea de control y redactar el pertinente proyecto. Lo habitual es que los trabajos estén "acotados, limitados y perfectamente identificados" dentro del proyecto. Por tanto, la imposibilidad de iniciar las obras sin tener autorización arqueológica "afecta exclusivamente a los trabajos y unidades de obra que van a ser objeto de control, y a ningún otro que tenga carácter independiente o se pueda ejecutar fuera de esa unidad".

El proyecto de restauración del templo de Donramiro incluye en su presupuesto (154.600 euros) un capítulo específico de "control arqueológico". "Las obras o unidades de obra a controlar son las excavaciones exteriores relacionadas con la construcción del drenaje de los muros de la iglesia", afirman desde la consellería. Conforme al contrato suscrito, es la adjudicataria la que está obligada a contratar a un especialista en arqueología para redactar el proyecto y realizar la supervisión. La ejecución de los trabajos sometidos a control arqueológico está "prevista en las fases finales", por lo que "la propia programación permite perfectamente iniciar los trabajos y realizar muchas de las unidades de obra antes de comenzar la excavación sometida a control". Así pues, el proyecto arqueológico se autoriza el 24 de agosto "porque se puede empezar la obra sin este trámite, siempre y cuando no afecte a las unidades de obra condicionadas al mismo". "En ningún caso, en una obra promovida por la consellería, se iniciaría un trabajo sometido a control arqueológico sin la presencia del arqueólogo en obra debidamente autorizado", sentencian desde Cultura.

El caso de la glorieta es diferente ya desde el momento en que "es una obra en materia de infraestructuras y no en un bien cultural". Por eso, en una resolución de junio de 2017 enviada desde la Jefatura Territorial de Pontevedra al Concello de Lalín se autorizaba el proyecto de construcción de la glorieta "condicionado a la realización de un control arqueológico de los movimientos de tierra". Por lo tanto, "antes del inicio de los trabajos, se deberá presentar el correspondiente proyecto de intervención arqueológica, firmado por técnico competente, para su autorización por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural", proseguía la resolución. En definitiva, su conclusión es clara: "No se pueden comenzar los trabajos de movimientos de tierra sin el control arqueológico".