"No se compara lo que no es igual, a no ser que se busque confusión"

Desde la consellería insisten en que son "obras diferentes, impulsadas por administraciones diferentes, con tramitaciones diferentes y requerimientos técnicos diferentes". Por tanto, concluye, "no se puede comparar lo que no es igual; a no ser que se quiera, de un modo interesado, generar confusión".

Los controles arqueológicos en la iglesia de Santa María se circunscriben a las fases finales de ejecución del proyecto, tal como aparece reflejado en la información técnica. En cambio, la rotonda de O Montserrat supone "grandes movimientos de tierra en un entorno próximo a yacimientos arqueológicos". Por eso, es necesario un proyecto de control antes de iniciar las obras. De hecho, el propio Concello fue consciente "autoparalizando" su propia obra, finaliza.