El BNG dice que firmas del mueble podrían llevar fuera su producción por falta de espacio para crecer

Después de que el grupo municipal de Movemento Veciñal Estradense (Móvete) pidiese con contundencia que la retirada del proyecto Cidade do Moble de los planes municipales, el BNG quiso realizar ayer diversas puntualizaciones en el marco de su defensa de este polígono sectorial proyectado para Lagartóns, toda vez que rebatió a Móvete que este "no es un proyecto municipal" y que, por tanto, "el Concello de A Estrada no gastó ni un solo euro" en esta iniciativa. El Bloque quiso poner el acento en que el sector de la madera vive hoy "uno de sus mejores momentos, con un crecimiento sin precedentes". Seguidamente, esta formación aseguró tener constancia de que existen empresas del sector que están "a un paso de llevar su producción fuera de A Estrada" porque no existe suelo público "asequible" que permita su crecimiento.

"Tanto es así que una de las empresas del sector emblemáticas de nuestro concello tuvo que ampliar en el aparcamiento para poder incrementar su producción. Todo un síntoma de que no estamos haciendo las cosas bien", manifestaron en este sentido desde el BNG. Los nacionalistas salieron en defensa de esta iniciativa después de que la portavoz de Móvete, Mar Blanco, pidiese al gobierno local que se especificase cuánto dinero "perdieron los estradenses en este proyecto carente de sentido para A Estrada".

El BNG quiso comenzar ayer subrayando que la Cidade do Moble "nace de la demanda del sector y de la madera, apoyada por todo el tejido productivo y, hasta el momento, de todos los partidos políticos con representación en el Concello". Estima la formación nacionalista que la construcción de este polígono especializado "permitirá alcanzar los objetivos de incrementar la profesionalización del sector del mueble y la madera, incrementar el empleo en nuestro municipio y la cooperación empresarial", además de hacer posible "crear un producto competitivo a nivel global, reducir los costes de producción, agrupar el know how del sector y aprovechar las sinergías".

En este mismo contexto, el Bloque matizó que el proyecto "no fue impulsado por Ramón Campos, como apunta Móvete". Sostienen que "lo único que hizo este alcalde del PP fue permitir la instalación de empresas en Lagartóns sin ningún tipo de control", estimando que esta situación sería solventada por la propia Cidade do Moble. La formación nacionalista destacó que el impulso que a esta iniciativa dio el bipartito de la Xunta en 2006, entendiendo que este proyecto "·no solo es respetuoso con el medio ambiente, ya que cuenta entre otros elementos con una depuradora que ahora no hay, sino que solucionará el desastre urbanístico y una alegalidad impulsada por el PP hace bastantes años".

Tras aclarar que el coste del proyecto corre a cargo de la Xunta y que esta aprobó el proyecto en 2011, el BNG de A Estrada lamentó que "desde que gobierna el PP" esta actuación "duerme en un cajón" en San Caetano, sin que exista presupuesto para su ejecución.

"Estamos en un momento decisivo", defendió el BNG, para continuar: "podemos apostar por el empleo y por el sector del mueble y de la madera instando a la Xunta de Galicia a ejecutar la Cidade do Moble". Este es el sentido de la moción que el Bloque defenderá en el transcurso del pleno convocado para la noche del jueves. Entiende que la puesta en marcha de este polígono tendría una positiva repercusión "en todos los sectores, en especial del comercio, que vive ahora mismo uno de los momentos más críticos de su historia".

"Es curioso que, sin proponer otra alternativa, Móvete apueste por la llegada a A Estrada de la AG-59 que, tal y como está la situación económica en el concello, solo servirá para hacer más fácil el desplazamiento a Santiago de Compostela, ahogando definitivamente el comercio local", sostienen el Bloque.