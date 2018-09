"Todo el mundo debería poner trampas; si pillas cinco reinas, son cinco nidos que se evitan y que no habrá que retirar"

-¿Cuántos nidos llevan retirados esta temporada y hasta cuándo creen que habrá que plantar batalla?

-¿Y de cuándo es el primer aviso?

-Los primeros empezaron a entrar en el mes de abril.

-¿Qué puede hacer la población, además de alertar, para sumarse a esta lucha?

-Lo que debería hacer todo el mundo, y se debería incentivar desde las administraciones, es poner trampas, sobre todo en zonas en las que este año hubo. Es habitual que repitan zonas, aunque no habiten el mismo nido. Hay trampas que se pueden comprar, concellos que las están comprando y repartiendo, productos específicos para atraerlas... pero en You Tube se puede conseguir un tutorial de cómo hacer una trampa de forma muy fácil con una botella de agua de plástico. ¿El producto que se utiliza? Puis igual. Dicen que va muy bien hacer una mezcla de zumo de arándano con vino blanco y cerveza negra, otra gente prueba otras mezclas y funcionan también... sería esencial que todo el mundo hiciese eso. Si pillas cinco reinas, son cinco nidos que se evitan y que no va a haber que retirar.

-Cuando termine la campaña de este 2018, ¿cree que habrá aumentado la presencia de este insecto en la zona?

-Creo que se va a superar. Creo, y esto ya es una opinión personal, que va a continuar y que no se va a conseguir erradicar. Si ves otros países a los que llegó antes que aquí, dejaron de retirar nidos porque vieron que era inviable. El ataque hay que intentar hacerlo a nivel laboratorio. Investigar y buscar otras medidas. Porque esto es como matar moscas a cañonazos. Lo de retirar nidos de velutina es para evitar riesgos para la población y para que no estén intranquilos. Pero si esto continúa en la misma línea, llegará un punto en que será incontrolable. Acabarán siendo como las de aquí.

-Estas avispas ¿prefieren algún entorno para asentarse?

-Al principio tiraban más al entorno rural. Ahora mismo están haciendo nidos en cualquier sitio.