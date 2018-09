Cultura inició la restauración de la iglesia de Donramiro sin plan de control arqueológico

El gobierno municipal de Lalín desveló ayer, al tiempo que mostró su "más absoluta estupefacción", que la Consellería de Cultura inició las obras de rehabilitación de la iglesia de Donramiro sin contar con el correspondiente proyecto de control arqueológico. Tal como consta en una resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural remitida esta misma semana al ayuntamiento, la solicitud para esta autorización no se presentó hasta el pasado 20 de agosto, tras lo cual fue resuelta "con sorprendente rapidez y diligencia en un plazo récord de tres días".

En cualquier caso, Cultura no tuvo el permiso hasta justo un mes después de que se iniciaran oficialmente los trabajos de restauración del templo románico de Santa María de Donramiro. Fue el propio conselleiro, Román Rodríguez -acompañado del portavoz del PP de Lalín, José Crespo-, quien, durante una visita realizada el sábado 28 de julio, explicó que los trabajos de rehabilitación de la iglesia habían comenzado cinco días antes y, como se comprueba ahora, sin tener resueltos todos los trámites administrativos pertinentes.

Curiosamente, la falta del proyecto de control arqueológico es el mismo trámite que motivó la paralización puntual de las obras de construcción de la glorieta de Donramiro por parte del Concello de Lalín, un hecho que ha suscitado en los últimos días "las desmesuradas críticas" del Partido Popular y del propio conselleiro de Cultura. "En el colmo de los despropósitos" -abunda el cuatripartito-, Román Rodríguez llegó a calificar de "irresponsabilidad" que se iniciaran las obras de la rotonda sin contar con todos los permisos necesarios, y acusó al Concello de "bisoñez interesada". Son calificativos que el gobierno municipal aguarda que el conselleiro se aplique ahora públicamente a sí mismo. Máxime cuando la autorización que le faltaba para la iglesia de Donramiro y el departamento que la otorga dependen de su propia consellería y son de su competencia directa. En consecuencia, para el ejecutivo local, en este caso "la irresponsabilidade y la bisoñez son mucho más graves y palmarias".

De igual manera, el gobierno municipal conmina a Román Rodríguez a que, por lo menos, agilice la concesión de la autorización del proyecto de control arqueológico de la rotonda de O Montserrat, ya que, por lo visto hasta ahora, "no le dio un trato justo e igualitario a esta petición". En esta línea, recuerda que la Consellería de Cultura tiene encima de la mesa esta solicitud desde el 9 de agosto y que un mes después aún no está resuelta. Román Rodríguez achacó hace unos días este retraso a que "en pleno mes de agosto, con menos funcionarios, el dictamen se demora más del habitual", una situación que, curiosamente, no afectó a la solicitud de control arqueológico de la iglesia de Donramiro, que, a pesar de haberse presentado más tarde que la de la rotonda -y también en pleno menos agosto- fue resuelta "en tan sólo tres días". El cuatripartito espera que el titular autonómico de Cultura "no esté retrasando a propósito la autorización de la rotonda de Donramiro con la intención de intentar perjudicar políticamente al Concello de Lalín, porque a quien estaría perjudicando realmente es a sus vecinos, algo que resultaría inadmisible para un representante público".

De igual modo, el ejecutivo municipal también aguarda "con verdadera expectación" la valoración del Partido Popular de Lalín sobre el hecho de que las obras de la iglesia de Donramiro se pusieran en marcha un mes antes de disponer del proyecto de control arqueolóxico. Desde el Concello se muestran convencidos de que el PP le exigirá a Román Rodríguez "explicaciones claras y concretas" por sus "chapuzas y despropósitos gestores", que calificarán la gestión del conselleiro de "nefasta" y que le preguntarán si es "gravísimo y denunciable" iniciar las obras de la iglesia de Donramiro sin contar con todas las autorizaciones de Patrimonio. Cualquier otra interpretación o el simple silencio por parte de los populares pondría en evidencia una "doble barra de medir" y una "estrategia política incomprensiblemente partidista y que desprecia los intereses generales de la ciudadanía de Lalín".