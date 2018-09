Cruz denuncia un "uso partidista y sesgado" de los medios municipales

El concejal no adscrito de Lalín denuncia un "uso partidista y sesgado" de las redes sociales oficiales del Concello de Lalín por parte del gabinete del alcalde, Rafael Cuíña. "Es tan evidente que no sé ni cómo no les da vergüenza", declara, al tiempo que recuerda que se aprobó una moción en pleno para regularlo, "pero pasan de todo". Juan José Cruz cree que los dirigentes de APAC "podía montar los viernes negros contra la manipulación informativa sin desplazarse a Santiago". "Ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven el pajar en el propio", apostilla. Además, el edil se hace eco de peticiones vecinales de desbroces en la parroquia de Maceira.