ricardo ferreiro almeda "En la televisión gallega piensan en castellano y se limitan a traducir"

Máis alá do río do esquecemento es el título de la obra ganadora del III Concurso Balbino de Relatos que convoca la Fundación Neira Vilas. Su autor es el sevillano con raíces gallegas Ricardo Ferreiro Almeda, que encandiló la jurado del certamen por su recreación del mundo genuino del rural limego.

-¿Qué hace que un sevillano de pura cepa se presente a un concurso de relatos en lengua gallega?

-La verdad es que fue todo un atrevimiento y una osadía porque realmente estoy muy unido con Galicia, a donde llevo yendo desde que tenía dos años. Mi padre era profesor, y cada año nos íbamos a Allariz a pasar dos meses y medio en el verano. Cuando estábamos en Sevilla mi abuelo nos hacía visitas y continuamente en casa junto a mi padre y mis tíos siempre hablaron en gallego. Digamos que la integración, aunque no sea total, sí tengo apañado patacas y ayudado a llevar las vacas al monte en la aldea de mis antepasados. Mantenemos la casa familiar, y yo incluso me he comprado otra que me la entregan este mes de septiembre, también en la misma aldea.

-¿Le resultó difícil tener que escribir en gallego esta obra?

-Ha sido muy complicado porque, si soy sincero, los relatos los pienso en castellano y después los traduzco. Para mí fue un trabajo muy arduo la traducción para la que he buscado ayuda de una amiga. Incluso la tuve que corregir alguna vez porque hay expresiones que, aunque pertenecen al gallego normativo, yo nunca las había escuchado en mi vida. Además, los giros lingüísticos de las propias frases no son iguales en castellano y en gallego. Uno ve la Televisión de Galicia y se da cuenta de que están hablando en castellano, y se limitan a traducir. Es de vergüenza. A mi no me gusta nada el gallego de la televisión autonómica. Yo amo profundamente Galicia, y me siento gallego a pesar de mi reconocible acento sevillano, pues prácticamente todo lo que he escrito ha sido sobre esa tierra. También procuro leer en gallego, como los libros de Manuel Rivas, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro y una gran cantidad de autores más en lengua gallega. Me gusta mucho la literatura gallega de gente como Alfredo Conde.

-O sea, que se puede ejercer de gallego aunque se haya nacido en Alcalá de Guadaira.

-Yo, como dicen los de Bilbao, los gallegos nacemos de onde nos saia do carallo. Además, me precio de ser socio del Lar Gallego de aquí, en Sevilla, y pertenezco a una sociedad gastronómica de esta ciudad donde mi apodo, por el que todo el mundo me conoce, es el de "el gallego". Y eso que no tengo acento ninguno. De todas maneras, mi educación siempre procedió de Galicia porque influye mucho de donde son tus padres. La sangre tira mucho. La verdad es que he vivido eso, y es lo que me sale. Como decía Juan Rulfo, cuando dejó de escribir, que lo hizo porque un tío se murió, que era el que le contaba las historias. Siempre hay un pariente que te cuenta historias, y alguna de ellas también las he vivido personalmente después de tantos años yendo a la tierra de mis antepasados en Allariz.

-¿Tiene previsto seguir escribiendo en gallego sus libros?

-Me gustaría seguir escribiendo en gallego, pero estoy seguro de que me va a costar porque para eso además hay que impregnarse cada día. Uno cuando llega a Sevilla vuelve a pensar y hablar en castellano. De todas formas, sí que me volveré a atrever a hacer algo que como te decía antes me parece ahora mismo una osadía por mi parte. En una ocasión me dieron un premio literario convocado por la ONU en el que el jurado se llegó a creer que yo era una mujer gallega. O sea, que no es la primera vez que escribo un relato sobre Galicia. Tengo un libro de relatos que se llama Tierra de maíz, que en un principio había pensado titularlo A terra do millo, pero como iba en castellano le puse así. A mi lo que me inspiran son las montañas de allí. No te digo del mar porque somos de tierra adentro, claro.