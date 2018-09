Los productores de castaña prevén una buena cosecha en las variedades tardías por la lluvia

La recolección de castaña comienza a finales de este mes y se extenderá hasta mediados de noviembre. Las 16 principales variedades que enumera la Indicación Xegráfica Protexida (IXP) Castaña de Galicia (aunque existen más de 80 catalogadas) permiten que la recolección se extienda casi durante un par de meses, dado que unas maduran antes que otras y, a veces, también ayuda a que la campaña no sea un desastre cuando la meteorología no acompaña. El año pasado, extremadamente seco, se tradujo en una caída de hasta el 50% de la producción en toda Galicia. En este, la lluvia hizo acto de presencia, pero no por ello va a suponer una recolección excelente. Desde Horta da Carreira, Daniel García explica que "lo ideal es que llueva en primavera y que el verano sea seco, pero esta vez ocurrió al revés. Además, como el verano entró tan tarde, las variedades de castaña tempranas ya estaban en plena flor y no pudieron polinizar el fruto. La castaña, para madurar, necesita cierta temperatura, y este verano ha sido, en general, ha sido frío, con que seguro que hay mejor cosecha en las variedades tardías.

La lluvia también ha favorecido la plantación de castaños, como confirma José Ramón Cillero. En varios montes de Merza, en Cruces, dispone de medio centenar de castaños, plantados hace seis años y que alcanzarán el apogeo de su producción dentro de cuatro. Tanto su finca como los sotos que tiene Daniel García en Goiás (Lalín) producen bajo las pautas que marca el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica (Craega), un sello bajo el que se amparan otros ocho productores de Deza y Tabeirós-Montes. Esto implica, por ejemplo, no usar fungicidas ni ningún tipo de sustancia química ante las plagas. "Para controlar la avispilla asiática, usamos un parásito que distribuye la Xunta", el Torymus sinensis, que se encarga de devorar los huevos que pone la avispilla dentro de la piel del árbol. Hasta junio, Medio Rural preveía liberar este año 790.000 ejemplares de este parásito, justo la mitad de los que había anunciado en 2017 y debido a las limitaciones que impone el Ministerio de Agricultura. Así que otra solución para combatir la plaga es un sistema de trampeo a base de alcohol diluido en agua, muy efectivo durante la primavera.

Pero, por el momento, la presencia de la avispilla asiática no afecta demasiado a los productores ecológicos. "Por el momento no la vimos en las plantaciones", indica Daniel García. Sus 7.000 metros cuadrados de castaños fueron plantados por su abuelo, y conviven en una finca de casi 2,5 hectáreas con robles. Detecta que el comercio de la castaña en Lalín tiene un gran tirón, "con incluso personas que recogen las castañas de vecinos para después negociar con la industria de transformación". Y, como en cualquier producto, el mercado se rige por la oferta y la demanda. "Las primeras se suelen pagar a 1,20 euros por kilo, ya que aún hay muy pocas. Después, en el grueso de la cosecha, el precio ya se desploma a los 60 céntimos, así que a veces ni merece la pena recogerlas", y más aún si se tiene en cuenta que este precio que recibe el productos que da muy lejos de los 3 euros que a veces tiene que abonar el consumidor final. Con estos precios, también es razonable que la recolección de este producto sea una tarea estrictamente familiar o, como mucho, de colaboración entre los vecinos, puesto que ni cubre para pagar a temporeros. Y las plantaciones más antiguas tampoco cuentan con la distancia suficiente entre árbol y árbol como para poder realizar la recogida de castaña de forma mecanizada.