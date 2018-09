'Nai' e 'Filla' ascenden á cima do Faro

Cumprindo coa tradición secular, medio milleiro de devotos levaron onte en procesión a Nosa Señora do Faro dende a igrexa parroquial de Requeixo á capela-santuario que a Nai de Deus ten no cume da Serra do Faro, lindeiro das terras de Chantada e Rodeiro. Hoxe sábado, na xornada principal desta popular celebración mariana, haberá misas rezadas dende as 8 deica as 12 da mañá, e unha solemne con procesión ás 13 horas, con outras dúas misas ás 5 e 8 da tarde. O luns, logo de dúas misas ás 11 e 13 horas, baixarase a imaxe despois doutra misa ás 5 da tarde facendo á inversa os sete quilómetros que separan a capela da igrexa de Requeixo, que dende hai séculos ten a pertenza do Santuario do Faro.

Din que a fe move montañas pero aquí no Santuario do Faro o que move é aos devotos e ofrecidos a subir un longo e empinado camiño que vai dende a igrexa de Requeixo deica o cume da Serra do Faro, teito das terras da Galicia Central. E fano a pé, portando en quenllas a imaxe da Virxe coñecida coma A Filla por ser a máis nova das que se veneran nesta celebración; algúns van descalzos e mesmo se ofrecen a subir de xeonllos o último treito que leva á capela-santuario marcada por un viacrucis ancestral.

No Campo das Pipas, preto xa do santuario, sae ao encontro da imaxe da Filla a Nai, que se garda todo o ano na capela e que nesta ocasión singular baixa ao lombo dos fieis. Logo veñen os saúdos entre as dúas Virxes que os asistentes aprauden con fervor, para continuar xuntas na procesión a subida deica o templo onde serán honradas e veneradas por cantos chegan aquí a pedir a súa mediación ante Deus ou para agradecer favores que lles foron concedidos. Son moitos os que veñen ofrecidos ano tras ano, dende cativos e mentres gozan de saúde e forzas para facelo seguindo a tradición familiar.

Logo das misas e a procesión, ven o xantar nos postos mercando polbo, carne ao caldeiro e churrasco, ben regado con viños e licores, ou entre os piñeiros con viandas traídas da casa, sen que falte a música tradicional, que nesta ocasión puxeron Os Xuncos de Santiso (Lalín), ao igual que na procesión.

Por se os aspectos relixiosos e folclóricos non foran dabondo, quenes concorren a esta romaría do Faro, poden contemplar unhas fermosas paisaxes de montaña dende este miradoiro natural e punto culminante das terras da Galicia central e tamén aspectos artísticos e monumentais, coma a igrexa románica de Requeixo, construída no século XII e ampliada nos posteriores, e a mesma capela do Faro, que tivo os seus orixes no século XVI, en que comezou a célebre romaría que cantou o trobador local Xohán de Requeixo e que chega aos nosos días congregando a milleiros de devotos de tódalas idades e condicións.