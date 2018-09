DANIEL GARCÍA PICAZO "El jabalí, por el momento, no es un problema"

Daniel García decidió desbrozar las plantaciones de castaños de sus abuelos para incorporar un nuevo producto a su línea de venta de alimentos de huerta, que comercializa bajo el nombre de Horta da Carreira.

-¿A qué clientes distribuye las castañas de sus montes de Cotarelo, en Goiás?

-Vendo de forma directa a tiendas pequeñas, en su mayoría de sello ecológico, así como al grupo de consumo Tarabela y a algún restaurante de Lalín y Santiago.

-Sus castaños proceden de dos generaciones anteriores. ¿Está pensando en plantar variedades micorrizadas, para poder producir al mismo tiempo boletus?

-Ahora es la tendencia, porque así aseguras siempre una producción. Por el momento no he materializado esta posibilidad, pero sí pensé en plantar arándanos, frambuesas y grosellas con castaños, ya que dispongo de varias fincas. El único obstáculo es que para este tipo de cuestiones necesitar cierta inversión por cada hectárea. Así que, por el momento, me limito a atender esa plantación de castaños y de limpiarla de forma periódica de cara a la recogida del producto.

-En su finca conviven castaños y robles, que proporcionan dos de los manjares favoritos por el jabalí. ¿Este animal ya hizo alguna que otra incursión en años anteriores en sus fincas?

-Pues lo cierto es que no resulta una gran problemática en esta temporada, porque por el momento hay una cosecha mucho mayor de bellotas, e imagino que le resulta más fácil comer éstas que las castañas. A decir verdad, el verdadero problema de esta temporada fue la lluvia, al impedir la floración de los árboles con variedades más tempranas. Y es algo que afectó prácticamente a todos los frutales. Pero, al menos, habrá que ver cómo viene el otoño para determinar cómo será la cosecha de castaño. La del año pasado fue tan nefasta que yo decidí ni recogerla.

-La producción de castaña en Deza no resulta tan notable como puede serlo en otras comarcas de Lugo y Ourense, pero siempre supuso una fuente de ingresos para los productores. ¿Merece la pena contratar un temporero para su cosecha?

-No, los márgenes de beneficio de su venta no dan para tanto. De hecho, creo que la única facturación que se ve al final de la campaña es la del almacenista. Y eso es lo malo, que el gran problema de la castaña es la necesidad de mano de obra para recogerla.