Cruz propone amortizar un puesto de trabajo de la radio municipal y crear el de profesor de trompa y trompeta

El concejal no adscrito de Lalín propone despedir un trabajador de la radio municipal y crear nuevas plazas en su lugar para profesor de trompa y trompeta o aquellas que se necesiten en la Relación de Puestos de Trabajo. Así lo pedirá Juan José Cruz en una moción en caso de que no aparezcan profesores para todas las especialidades de música del Conservatorio Profesional el primer día de clase. Por otro lado, el mismo edil no adscrito se hace eco de demandas de vecinos de Ateán, en la parroquia de Botos, en relación con la limpieza de la fuente de lugar y del arreglo de las pérdidas de agua que se producen pista abajo.