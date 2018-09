El gobierno alega que hay "mantenimiento periódico" de O Rodo y que está "limpio"

El gobierno lalinense salió ayer al paso de las críticas del Partido Popular por el estado de conservación del parque de la Carballeira do Rodo. Alega que sí se realizan "tareas periódicas de mantenimiento" a lo largo de todo el año, lo que, a su juicio, permite tener el espacio "limpio y acondicionado para su uso y disfrute por parte de los ciudadanos". De hecho, subraya que el PP ha desarrollado allí algún acto político en los últimos meses "sin ningún tipo de problema ni queja".

Respecto a los daños ocasionados a las esculturas allí situadas, el ejecutivo de Rafael Cuíña sostiene que existe vigilancia en la zona por parte de la Polícía Local, que patrulla también por la misma dentro de sus rondas habituales. En cualquier caso, pone de manifiesto que el vandalismo es "difícil de controlar" en un espacio público que, como la Carballeira do Rodo, está apartado de las viviendas y, por tanto, no cuenta con un tránsito constante de personas, "lo que, a buen seguro, limitaría estos actos que atentan contra el mobiliario público". El gobierno considera que el PP actúa de manera "irresponsable" con unas declaraciones que "más parecen alentar este tipo de situaciones, en vez de condenarlas y apelar a la concienciación cívica para evitarlas, tanto en O Rodo, como en el Paseo do Pontiñas o la Praza Europa".

El Concello tiene contempladas actuaciones en ese entorno que se financiarán con cargo a los fondos DUSI. Una de ellas es la habilitación de una senda peatonal pegada a la calzada de la arboleda, que facilitará la transición de peatones y que continuará, una vez superada la Rolda Leste, por el acceso a García Sánchez, en donde no existen ningún tipo de pasarela ni de acera. En los puntos en donde no haya árboles se realizarán plantaciones adecuadas para cada entorno. Y se incluirán mejoras en el sistema de alumbrado público. Además, el Concello habilitará otra senda peatonal en la carretera de Brántega (EP-6009) que enlazará la rotonda de O Rodo con Xaxán y Delaparte, cubriendo una distancia aproximada de 800 metros.

Con respecto a las críticas sobre conservación y mantenimiento de espacios públicos, el cuatripartito recomienda al Partido Popular hacer examen de conciencia y recordar "el lamentable estado en el que tenía el Paseo do Pontiñas en su etapa y como se encuentra en la actualidad, con un trabajo constante e ingente desde el comienzo del presente mandato".