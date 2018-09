ginette durr "En mis retratos pretendo mostrar la verdadera naturaleza del ser humano"

Los salones del Casino de Lalín acogen desde hoy hasta el próximo viernes 12 de octubre la exposición de la pintora francesa afincada en Lalín, Ginette Durr. La muestra lleva por título "Huellas en el tiempo" y consta de una veintena de pinturas figurativas al óleo.

-¿Qué antigüedad tienen los cuadros que expone en Lalín?

-Pertenecen a distintos períodos porque prácticamente hay desde finales de los años 70 hasta cuadros que pinté este mismo año.

- ¿Cómo definiría la muestra que cuelga ahora en Lalín?

- Yo creo que la mejor definición es el propio título de "Huellas en el tiempo". Con él me refiero a que nosotros, seres humanos, tenemos como una de nuestras aspiraciones el de dejar huella tras el paso por este mundo, y que no se olviden de nosotros, claro.

- Parece que la figura humana es recurrente en su producción.

- Es que me gusta mucho hacer retratos porque con ellos pretendo mostrar la verdadera naturaleza del hombre. Pienso que un retrato al óleo tiene que ser diferente a, por ejemplo, una fotografía porque como te decía antes prefiero entender la naturaleza humana de cada persona retratada. No se trata de hacer una imitación de una fotografía, por eso para mí ese aspecto es el más importante en un retrato.

- ¿No le apetece aventurarse con la abstracción en sus trabajos?

- En los últimos años, más allá de los retratos, trato de vender conceptos abstractos como puede ser por ejemplo el destino del hombre, en el sentido de ser humano. Intento vender esas ideas abstractas en una obra que como se puede ver es eminentemente figurativa. Por eso, no es nada fácil para mí. Mi estilo es muy figurativo, así que hay que concretizar esas ideas.

- ¿Qué fue lo que le trajo a Goiás después de haber vivido en tantos países del continente europeo?

- Es que tengo una hija que vino para aquí en 2004. Ella es profesora de música, de clarinete, y también de idiomas. Vino con su novio italiano de entonces, Mateo, que fue el director de la orquesta del Conservatorio de Lalín donde también ella enseñó clarinete durante casi dos años. Ahora ella vive en Bertamiráns, cerca de Santiago, pero tanto mi marido como yo decidimos quedarnos en Goiás.

- ¿Están contentos por haberse quedado en Deza en lugar de seguir los pasos de su hija?

- La verdad es que estamos encantados. Tenemos muy buenos amigos, y lo cierto es que nos gusta mucho estar en Lalín.

- ¿Tendrá esta exposición la misma repercusión que la que tuvo lugar en 2015 en el Pontiñas?

- No lo sé. Gracias a aquella muestra conocí a gente maravillosa como Pilar Taboada, que me animó mucho. Ella tiene una larga experiencia en el mundo del arte y, también, en la docencia. Pilar fue la que más me animó a hacer esta exposición, y además conoce a mucha gente, por lo que le estoy muy agradecida. Yo sola, siendo de fuera, no tengo tantas facilidades como las personas que son de aquí para poder acceder a cosas como poder exponer en el Círculo de Recreo de Lalín, por supuesto. Desde siempre mi actividad creativa es, sobre todo, una afición, lo que me libera para poder seguir profundizando en mi estilo personal como pintora, resultado de mi propia investigación y no de las efímeras corrientes de las modas en el arte.