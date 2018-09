Los timos telefónicos, principal preocupación entre usuarios de la oficina local del consumidor

Pese a que la oficina de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa de A Estrada cerró sus puertas en el mes de agosto, no dejó de atender llamadas o visitas entre los ciudadanos estradenses. Y es que por mucha época estival que sea, no existen plazos límites en lo que la resolución de dudas ciudadanas se refiere. De ello, bien da cuenta la responsable de la oficina radicada en Calvo Sotelo, Kim Llobet, quien apunta que el mes de julio"se lleva la palma de estafas telefónicas". Esta es la principal preocupación trasladada por los usuarios de esta oficina.

La misión principal de este servicio sigue siendo recalcar a los vecinos que las "ofertas maravilla" no existen y que los contratos vía telefónica son inciertos. "No podemos mostrar un inicial interés a este tipo de ofertas, por lo que es mejor decir: usted me puede hablar de la promoción y yo le puedo escuchar, pero después ya decidiré", relata Kim Llobet. Explica que los casos comunes que se suceden son las ofertas dónde la telefonía móvil ofrece un paquete en el que se incluye las llamadas, internet y el IVA por un precio apetecible pero, con la llegada de la factura, deviene la sorpresa de que aquel precio inicial se duplicó.

El problema, indica esta experta, es "decir sí porque al decirlo uno adquiere el compromiso y lo difícil, en estos casos, es la vuelta atrás", confiesa.

Con respecto a la protección de datos que, si no se contempla, podría ocasionar la suplantación de identidad, la presidenta advierte de un caso en el que ella misma fue víctima. "Hace unos días me llegó un correo de un banco por las novedades sobre la la Ley de Protección de Datos. En el email me decían que debía entrar en el enlace adjunto y aquí ya me pedían dar mis datos", relata. "Se trataba, claro, de un spam", indica. Llobet explica que ciertos mecanismos pueden evitar este tipo de fraudes por internet. La forma en que estos correos electrónicos se redactan es simbólica. "Además, los bancos no solicitan esta información, dado que debería estar registrada en su base de datos", matiza. Así que Llobet de cara a resolver el problema decidió llamar al banco en cuestión e informarle del asunto. Efectivamente se trataba de un correo falso. "De las prácticas incorrectas nos llevamos perjuicios importantes", concluye.

Por otra parte, aunque desde esta asociación han notado una bajada en las consultas relacionadas con el robo de datos o la suplantación de identidad, se siguen sucediendo los recobros en las facturas. La mayoría de estos sucesos están relacionados no solo con la telefonía, sino también con la electricidad. Se trata del reclamo de deudas de servicios que no han sido contratados y que siguen una tendencia de cara al cobro de cifras desorbitadas. "Si viene una factura telefónica que te reclama 30 euros puede ser viable pero, ¿y si te llega la de la luz que asciende a 300 euros?", plantea Llobet. Así es que lo mejor, a juicio de la responsable, es alertar a la Guardia Civil y poner la pertinente denuncia.