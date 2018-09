Reconocen como buena práctica clínica el abordaje del dolor crónico no oncológico en el área de Santiago

El Ministerio de Sanidad reconoció como buena práctica clínica la experiencia de abordaje coordinado entre Atención Primaria y Hospitalaria del dolor crónico no oncológico en el área sanitaria de Santiago, en el marco de la Buena Práctica del Sistema Nacional de Salud en la convocatoria de 2017 y dentro de la estrategia sobre el abordaje de la cronicidad.

Esta distinción facilita la replicación de esta estrategia en otros centros del Sistema Nacional de Salud e incorpora, según destaca la comunicación remitida a la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago, un valioso enfoque innovador que mejora la calidad asistencial a todos los niveles. "La identificación y difusión de buenas prácticas es un elemento esencial en el camino hacia la excelencia y por tanto constituye una prioridad en el Sistema Nacional de Salud", continúa.

En base a las explicaciones ofrecidas en la pasada jornada, la gerencia compostelana presentó la experiencia de la implantación de la e-consulta de dolor crónico no oncológico centrada en el centro de salud de Noia en el año 2016. El estudio fue elaborado por la Dirección de Calidade de la Xerencia y el facultativo de Atención Primaria en el centro de salud de Porto do Son Sergio Cinza. Indican que en la actualidad la e-consulta del dolor crónico está implantada en todo el área sanitaria compostelana y permite la consulta electrónica entre profesionales de atención primaria y hospitalaria, concretamente de la Unidad de Dolor. El objetivo es mejorar la calidad e la asistencia sanitaria prestada a los pacientes con un dolor crónico no oncológico y está orientada a pacientes que, tras ras agotar todas las herramientas terapéuticas disponibles en el centro de salud, no manifiestan mejoraría tras seis meses de tratamiento.

El trabajo concluye que la e-consulta es "un proceso altamente resolutivo" que, además de darle visibilidad a la patología, aporta seguridad sanitaria y ahorro de tiempo y de costes. Destacan que se observó que los profesionales trabajan bajo los mismos protocolos de actuación y se prioriza la interconsulta a distancia sobre la derivación presencial, mejorando la continuidad de los procesos asistenciales. Además, inciden en que posibilita una rápida respuesta a la dudas y cuestiones expuestas por los equipos de Atención Primaria y evita desplazamientos innecesarios de los pacientes hasta el centro hospitalario.

Asimismo, el estudio destaca que con la e-consulta se alcanza, desde la situación clínica detectada por el profesional de Atención Primaria, una priorización de la consulta física o de la aplicación de técnicas invasivas para controlar el dolor.

Los resultados iniciales mostraron que el 27% de los pacientes que fueron diagnosticados y tratados en Atención Primaria por dolor crónico precisaron ser derivados a través de la e-consulta ala Unidade de Dor del Hospital Clínico al no alcanzar mejoría, con una demora inferior a 21 días. Esta es sensiblemente menor a la media de espera existente antes de su implantación. El abordaje de la patología puede incluir tratamiento no farmacológico como fisioterapia, terapia ocupacional, intervención psicoeducativa, incorporación de hábitos saludables y tratamiento farmacológico adaptado a cada paciente.