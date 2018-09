La calle B de Lalín apaga la música

En los años 90 y principios del siglo pasado la movida lalinense era conocida en buena parte de Galicia y los fines de semana sus calles se abarrotaban de público para disfrutar de la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Detrás de locales pioneros de la noche de la capital dezana como las salas Krakatoa, Campos, Galena, Vento o Piso Piloto -por no rebuscar más en la memoria- se pusieron en marcha numerosos pubs a lo largo de la calle Luis González Taboada y, poco después, también en la B. Cada fin de semana una marea de gente se movía entre estas dos calles, con la B como destino para los más noctámbulos, mientras que en los locales de González Taboada y de otras zonas como la Rosalía de Castro - la conocida como rúa dos viños - era donde arrancaba la noche. Si en González Taboada en la actualidad funcionan todavía algunos negocios, en la extensa B se puede decir que prácticamente se ha apagado la música.

El ocaso de la movida lalinense no es un fenómeno exclusivo de esta localidad. Prácticamente solo en la memoria colectiva de los cuarentaañeros quedan las noches de los jueves en Santiago de Compostela o incluso los fines de semana, también en su ensanche urbano. Cambios en los hábitos entre los más jóvenes, el botellón, casos de locales con fama fundada o no de servir bebida de mala calidad o una situación económica desfavorable son para algunos los motivos por los que la juerga nocturna haya prácticamente desaparecido. Algunos hosteleros consultados indican que si bien el negocio de la noche decayó mucho en términos generales, en Lalín no se entiende como en relativamente un período no demasiado largo de tiempo se pasó de ver las calles abarrotadas a no cruzarse con más que alguna pandilla que busca una cafetería, pub o discoteca en la que pasar un rato de ocio. A finales de los 90 en la calle B llegaron a funcionar, además de un local situado casi en la intersección con Monte Faro -se mantuvo abierto en períodos intermitentes- los pubs A Cabra do Aire, Trogobar, Maloka, dos karaokes, el Laguna Seca, Perico Ripiao, Bauhaus... De algunos de estos, que cerraban, rápidamente eran traspasados a otros propietarios que los mantenían en activo con otros nombres o distintas propuestas musicales o decorativas. Un auténtico acontecimiento social fue la inauguración de la discoteca Palladium B, que años después abrió con otra gerencia como Savannah luego como Planet. Como en muchos de estos locales ni la memoria de los más jóvenes alcanza para recordar los nombres que tuvieron en los últimos tiempos y con el mismo resultado: su cierre. Actualmente solo hay un local nocturno en esta calle, además de un puñado de bares. Los carteles de se vende o se alquila son numerosos, pero los bajos siguen vacíos porque sus posibles compradores son conscientes de que para rentabilizarlos hay que alcanzar una facturación mínima.

Recientemente un portal inmobiliario difundía entre sus ofertas de locales el que ocupó durante un tiempo la única discoteca de esta rúa y que ahora se comercializa por 600.000 euros. El amplio bajo tiene, según El Idealista, 722 metros cuadrados construidos, de los que 633 son útiles. Se pone a la venta como una discoteca "con todas las instalaciones al día para empezar a trabajar", en buen estado y con una distribución en cinco estancias diferentes, además de tener en vigor la licencia de discoteca. Destaca que está situada en la calle principal de toda la movida nocturna. Precisamente ayer, en el perfil de una red social del local Habana 75 se anunciaba la reapertura del establecimiento en próximas fechas, quizá, pensando en las cercanas fiestas patronales de As Dores.