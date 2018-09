As mámoas de Rodelas, en perigo

Ubicación das dúas mámoas no territorio (letras b) e no PXOM (a), desprazadas 140 e 90 metros, respectivamente.

Ao Leste de Rodelas e a escasa distancia desta localidade da parroquia de Santa María de Maceira (Lalín), localízanse dúas mámoas de características similares, ubicadas total ou parcialmente na finca denominada Costa de Seixas (referencia catastral: parcela 151, polígono 121), que, na actualidade, corren serio risco de afectación inmediata e ata incluso destrución.

Estas mámoas, localizadas a uns 705 metros de altura sobre o nivel do mar, na divisoria de augas das concas dos ríos Deza ao SO (rede do regato Meao) e do río Arnego ao NL (rede do arroio Albela), figuran referenciadas no Catálago de Bens Protexidos do Concello de Lalín, do PXOM, coa denominación Mámoas de Albarellos, referencia 1-1. Na cartografía do PXOM de Lalín, ambalas dúas mámoas aparecen rodeadas por un perímetro de protección que as une e dentro do que se sinala a súa clasificación SR-P.5 (Solo Rústico de Especial Protección Patrimonio Arqueolóxico).

Na sección sexta, co título de Solo Rústico de Especial Protección de Castros e Xacementos Arqueolóxicos (SR-P.5), da Normativa do PXOM de Lalín (artigos 210, 211, 212 e 213) establécense as normas a ter en conta nestes casos, os usos e actuacións permitidos dentro dos niveis de Protección Integral e da Zona de Protección.

No Catálogo de Patrimonio da Xunta de Galicia estas dúas mámoas aparecen coas referencias GA36024048, Mámoa de Rodelas 1 (Albarellos, Santa María), e GA36024084, Mámoa de Rodelas 2 (Albarellos, Santa María).

En consecuencia, tendo en conta todos estes aspectos, trátase de dous xacementos arqueolóxicos moi cercanos, ben coñecidos, e ben referenciados, tanto pola administración local, como pola administración autonómica, pero mal ubicados cartograficamente.

Problemática e ameazas

A preservación e conservación das mámoas ao longo da Historia foi, cando menos, dramática desde o momento que se pensou que podían ocultar enterrados grandes tesouros, polo que foron sometidas a un inútil saqueo de grandes dimensións pero, a todo isto, debemos engadirlle outras moitas actuacións destructivas: roturacións e expansión de campos de cultivo, trazado de pistas e camiños, escavacións para sacar terra e pedras, instalación de liñas eléctricas e de telefonía por cable, etc.

No caso destas dúas mámoas, tamén se viron afectadas por varias desas ameazas:

-Saqueo de tesouros. Presentan un cráter de violación moi desdebuxado, por causa dos traballos de aplanamento posteriores.

-Realización de traballos agrícolas. Durante o período da agricultura de subsistencia ou agricultura tradicional, a zona onde se localizan as mámoas foi, ocasionalmente, sometida a rozas periódicas ou estivadas (cava, queima e aradura do terreo) para a produción de centeo. Trala chegada da agricultura moderna ou de mercado, a zona foi convertida en pastizais e prados de secano mediante traballos mecanizados con potentes tractores e todo iso afectou a estas mámoas, que non estiveron sometidas a control nin vixianza de ningún tipo.

-Trazado liñas eléctricas. Tamén se trazaron liñas eléctricas que pasan moi cerca das citadas mámoas.

Na actualidade, despois de todo o sucedido anteriormente, estas mámoas están afectadas por dous problemas: A desubicación que presentan no PXOM e a ameaza dun inminente traballo de roturación da parcela na que se atopan.

No PXOM aparecen mal localizadas, deprazadas cara o NL, respecto da súa ubicación real. A mámoa número 1 está desprazada uns 140 metros e a mámoa número 2, uns 90 metros. A distancia entre ámbalas dúas mámoas é de 70 metros.

A parcela 151 do polígono 121 (segundo o Catastro), coñecida como Costa de Seixas, na que se localizan realmente as dúas mámoas, foi desbrozada, recentemente, con maquinaria pesada e todo parece indicar que pouco tempo se tardará en remover a terra mediante aradura en profundidade, unha actividade que require, neste caso, a preceptiva autorización, para non afectar aos dous xacementos prehistóricos. Despois do traballo de desbroce, nunha das mámoas (número 2) puxéronse ao descuberto varias pedras de cuarzo branco, que seguramente pertenceron a súa coiraza ou formaron parte dunha delimitación perimetral externa circular.

O Concello de Lalín debería actuar de forma preventiva introducindo a correspondente proposta de modificación do PXOM, para regularizar a situación, cambiando a ubicación das dúas mámoas, en base a informes técnicos, e informar ao propietario da parcela en proceso de roturación acerca dos danos que pode ocasionar ao patrimonio se leva a cabo a actuación iniciada, sen ter en conta a súa existencia.