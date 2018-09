En Aciveiro, de volta con Manolo Lojo

-De onde lle ven a elección deste personaxe?

-Garda algún vínculo coas terras de Aciveiro?

-Pois o sábado será a primeira vez que veño a Aciveiro. A min se me chaman para traballar non, pero para as festas apúntome de boa gana[risas]. En verdade téñolle moitas ganas porque me divirto moito, sobre todo, cando é en directo e estou diante da xente. Ademais son espectáculos únicos porque o que suceda en Aciveiro o sábado só vai pasar aí. Non vai ser igual ao que poida suceder o seguinte sábado noutro lugar.

- Volvendo aos seus inicios e mesmo a día de hoxe, cales foron e seguen sendo os seus referentes?

-Eu teño referentes moi claros e moi de preto. Con dicirche que o meu primeiro é Marcos Pereiro[risas]. Ademais de ser o meu compañeiro, é a persoa máis simpática e graciosa que coñezo. Despois hai un montón de xente que admiraba e que agora teño a sorte de que se convertiron en amigos e compañeiros: Carlos Blanco, Miguel de Lira que marcou un antes e un despois con Currás en Mareas Vivas, Quico Cadaval, Roberto... Todos. Mais tamén podería considerar a Gila, Martes y Trece ou incluso o tipo de humor británico dos Monty Python.