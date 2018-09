Las trampas caseras no surten efecto

La desesperación por retirar los nidos y ver desaparecer las avispas asiáticas hace que los vecinos tomen sus propias medidas. "Ellos nos dicen que hagamos nuestras propias trampas para acabar con la plaga, pero no nos dan ayudas para la compra del material, realmente es su trabajo. Además, nosotros ya las pusimos, o no lo hicimos bien, o no funcionaron para nada", explica Costoya. Además, asegura que si el nido estuviese más abajo, ya hubiesen tratado de quitarlo, porque es "insufrible estar con eso cerca y que le pueda causar daño a cualquiera", explica la vecina.