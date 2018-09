"Tony Lomba es un Don Quijote súper loco"

-¿Echa de menos a Tony Lomba como compañero de andanzas sobre los escenarios?

-Claro. Estuve con él hace poco en Ferrol, en el único concierto que dimos en todo el año. Con Tony Lomba siempre todo es muy diferente. Cuando nos juntamos en Navidad y acaban esos cuatro días siempre pienso que menos mal que ya pasó todo.

-¿Es todo tan intenso con él como parece en los conciertos?

-Es realmente agotador, pero también tengo que decir que me personalmente me sienta muy bien. Me gusta estar con él. Realmente soy un privilegiado porque tengo un grupo que toca como yo quiero, no necesito decirles nada y aportan sus cosas perfectamente, y luego soy el escudero de un Don Quijote súper loco como Tony Lomba, que una vez al año pues hacemos la locura muy bien dosificada que, como te decía, me sienta realmente muy bien.