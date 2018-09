El paro se incrementa durante agosto en 28 personas por el arrastre del sector servicios

Agosto dejó en los concellos de las comarcas un incremento de las cifras del paro que supuso un frenazo a seis meses consecutivos en la caída del desempleo. Si el primer mes por excelencia del verano, julio, concluía en Deza y Tabeirós-Montes con un centenar menos de demandantes, en las últimas cuatro semanas la zona marcó la misma tendencia que el resto de la comunidad autónoma y no fue capaz de mantener esta tendencia favorable. Aunque los datos no son excesivamente llamativos -fueron 28 los trabajadores que volvieron a inscribirse en las listas del Inem- el crecimiento del paro es común en la práctica totalidad de los nueve municipios y solo Cerdedo es capaz de recortar demandantes, con una decena de desocupados menos durante agosto.

Si observamos la evolución del paro por sectores entre julio y el pasado agosto, la subida del desempleo debe atribuirse claramente al descenso de los activos en los servicios, una vez que industria o construcción incluso han sido capaces de mantener la tendencia de más contrataciones. Así se deduce si vemos, por ejemplo, que solo en la comarca dezana en agosto se incrementó el paro en los servicios en un total de 28 personas, por una quincena en la vecina Tabeirós-Montes. Los encuadrados bajo el epígrafe de sin empleo anterior también suben en un mes, en cinco y tres casos respectivamente. En el agro los cambios apenas son perceptibles, aunque cabe destacar que en Deza el volumen de desocupados se incrementa en dos personas, mientras que en la otra comarca se reduce en cuatro. En la industria la contención del paro se mantiene, con un total de ocho trabajadores más en activo en ambos territorios. Pero es la construcción claramente el sector que más ha contribuido durante el pasado mes a que las cifras del paro no se hayan cerrado con unos datos más negativos. En esas cuatro semanas hasta una decena de dezanos abandonaron las listas del Inem y otros tres corresponden a Tabeirós.

Los demandantes del sector servicios son claramente los que más problemas de empleabilidad tienen y así se deduce de que, de los 3.309 parados que hay en la actualidad en las comarcas, más de dos millares corresponden a este grupo de cotización. En la industria todavía constan un total de 450 personas a la espera de una oportunidad laboral, otras 358 corresponden a la construcción y 138 trabajadores del agro están sin empleo. Por último, 328 forman parte de los que están incluidos dentro de los sin trabajos anteriores.

La brecha de género es todavía muy llamativa y la zona no es una excepción. Más si cabe entre los parados mayores de 25 años, en los que, por ejemplo en la comarca dezana hay 731 varones sin un puesto de trabajo y hasta 1.119 son mujeres; es decir, aunque los datos no son el doble, la cifra está bastante próxima. Más ajustada está esta diferencia en Tabeirós-Montes, con 522 hombres de más de 25 años en paro y otras 783 féminas. Los incluidos dentro de un tramo de edad inferior al antes citado sí que han experimentado un importante recorte en los últimos años, hasta el punto que hay municipios en los que esta referencia es casi inexistente o, el caso de Cerdedo [Traballo sigue ofreciendo los datos por separado al margen de Cotobade pese a ser un único municipio] en donde no consta ningún vecino menor de 25 años sin empleo.

Balance anual

Pese a que los registros de agosto no son positivos, sobre todo si se tiene en cuenta que en julio el paro había descendido en exactamente 100 personas respecto al mes precedente, más favorables so los registros de demandantes si echamos la vista atrás un año. Con respecto a agosto de 2017 en las comarcas hay 437 personas menos sin trabajo. Por localidades hay que señalar que en Lalín hace doce meses había 125 trabajadores más inactivos, Silleda recortó en un año 44 demandantes y Vila de Cruces lo hizo en 55 personas. En el caso de Rodeiro y Agolada la disminución es de 12 y 6 desocupados menos y 11 en Dozón. En Tabeirós-Montes su capital, A Estrada, redujo el paro en 162 vecinos, en Forcarei son exactamente 13 menos y en Cerdedo, nueve.