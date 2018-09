La octogenaria atacada por los perros en Ribela formaliza su denuncia en el juzgado de A Estrada

La octogenaria atacada a mediados del pasado mes de agosto por un grupo de perros en el lugar de Trabadela, en la parroquia estradense de Ribela, formalizó en la pasada jornada su acusación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de los de A Estrada. Después de que la familia de la agredida presentase tras los hechos la correspondiente denuncia y de que la Guardia Civil incoase diligencias y abriese una investigación, la citada sala estradense llamó a la afectada para determinar si deseaba continuar con el procedimiento. Desde el despacho Basanta&Tarrio Abogados se explicó -a través del letrado José Basanta y a petición expresa de los afectados- que María Fraiz Taboada prestó ayer declaración ante el juez en calidad de perjudicada.

Asimismo, la víctima fue examinada por primera vez por el médico forense tras haberse personado en el procedimiento judicial para ejercer la acusación particular contra el propietario de los perros. La mujer se encuentra todavía en proceso de curación y los daños que presenta volverán a ser evaluados en las próximas semanas.

En este contexto, desde esta parte se trasladó ayer que se estima "inadmisible" que estos hechos hayan tenido lugar, "después de haberse producido denuncias previas que alertaban ya de la localización y peligrosidad de estos animales". Entienden que es "todavía más inadmisible si cabe que las autoridades competentes" -citan en especial al Serpona y la Consellería de Medio Ambiente- "no hayan llevado a cabo todavía ninguna actuación tendente a evitar que estos hechos puedan reproducirse en cualquier momento".

En este sentido, habida cuenta de que los perros implicados en el ataque a esta octogenaria de Trabadela quedaron "a disposición de la autoridad judicial" competente y, mientras que esta no decida sobre su futuro, depositados" en manos de su dueño y "bajo su responsabilidad", los representantes legales de María Fraiz estudian la petición de medidas cautelares para que no vuelva a producirse un ataque similar al sufrido por esta vecina. José Basanta explicó que el despacho está estudiando cuál sería la medida más adecuada para cursar la correspondiente petición en el marco de este procedimiento en el que su representada ejercerá la acusación particular.

"Por nuestra parte actuaremos firmemente a través de todos los cauces legales posibles, tanto frente al propietario de los animales como frente a las autoridades responsables, que lo son debido a su inactividad cuando eran conocedoras de la situación", destacan también desde esta parte.

Los hechos denunciados se produjeron el pasado 12 de agosto. Según trascendió, María Fraiz regresaba hacia su vivienda. En su camino tuvo que pasar cerca de una casa en la que el propietario reúne cerca de una veintena de perros. A 200 metros de la vivienda fue atacada por cinco de esos perros, que comenzaron a morderla en diferentes partes de su cuerpo. Después de que un vecino la socorriese, una ambulancia medicalizada la recogió para llevarla hasta el Hospital Clínico de Santiago, en donde fue operada de urgencia. Según explicaron desde la familia, fueron cuatro horas en quirófano, en las que tuvieron que coser y curar todos los desgarros. Fraiz sufrió heridas en cabeza, cuello, piernas y brazos. Las peores heridas sin embargo estaban en la parte de atrás de la cabeza y en una oreja.