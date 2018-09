Noche tradicional en Ouzande

Ouzande inaugura este viernes sus fiestas en honor a la Virxe do Socorro con su Noite de Música Tradicional, un evento que contará con cinco formaciones que tratarán de evocar las antiguas foliadas. Los festejos darán su pistoletazo de salida a las 22.00 horas en el campo de la fiesta. Quedará a elección del público asistente el menú a base de pulpo o churrasco para saciar el apetito que, posiblemente, dejarán tras su paso las actuaciones musicales.

Así es que os Xeitosos de Trazo serán los encargados de iniciar la verbena. Esta agrupación nace por iniciativa municipal en el año 1979. En sus comienzos era un grupo de gaitas y eran doce sus músicos. A lo largo del tiempo han sabido diversificarse, impartiendo clases de baile. Con la incorporación de las primeras mujeres, Os Xeitosos pasaron a ser más 30 personas. En la actualidad, la asociación cuenta con clases de baile tradicional junto con las de gaita y pandereta, además de acordeón o iniciación de baile para adultos. Os Xeitosos de Trazo han sabido llevar su música más allá del territorio gallego, aterrizando en el Festival Intercéltico Beltaine (Avilés) o en Francia en el marco del Festival Intercéltico de Saint Loup.

Asimismo, en el intento de atraer el mayor público posible Ouzande completará sus festejos del viernes con el grupo de gaitas Rosalía de Castro que llega desde la parroquia de Cacheiras en Teo. Esta formación surge un año después de la anterior, en el 1980. En su haber cuenta con diversos galardones, entre los que destaca su primera posición conquistada en el año 2001 dentro del concurso Alalá de Santa Cruz de Ribadulla. Tras esta formación de gaiteiros, le seguirá el Grupo Nai, uno de los más incipientes de la Noite de Música Tradicional en Ouzande. Nai emerge en el año 2014 con la intención manifiesta de homenajear a la mujer en todas sus facetas, mostrando una predilección por sacar a relucir sus sentimientos. Como elemento singular del grupo destaca el sonido del piano, al que le siguen dos acordeones y dos gaitas, la percusión, el clarinete y la voz. Su repertorio se nutre además con temas populares de la tradición gallega pero también con influencias portuguesas.

Con todo, los festejos en honor a la Virxe do Socorro, no dejarán al margen los grupos que brotaron dentro de los confines de Ouzande. Así, a la noche del viernes también se sumarán los grupos, Retrouso y Recanto. Este último surge de la afición por las canciones tradicionales de una veintena de vecinos. Mientras, Retrouso le lleva más años, pues se fundó en el 2005 y es ya todo un referente en la comarca. Cargan sobre sus espaldas dos trabajos. El primero lleva por título OU. Mientras el segundo fue presentado hace dos años y no podría escoger mejor apelativo: Dous.