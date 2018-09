El Concello culpa a la Xunta del retraso en la obra del Laxeiro y el PP ve un "boicot"

El Concello de Lalín culpa a las "numerosas carencias que presentaba la solicitud de la Consellería de Educación" del retraso en los trabajos de ampliación del IES Laxeiro. Mientras tanto, el grupo municipal del Partido Popular de Lalín también salía ayer al paso de la polémica para acusar al regidor municipal de "boicotear" las obras retrasando a propósito la licencia para "poder atacar" al departamento que dirige el lalinense Román Rodríguez. Unos y otros hicieron públicas sus posturas después de que la propia consellería atribuyera el problema a una importante demora en la concesión de la licencia municipal necesaria para obrar. De todos modos, la consellería asegura que está tomando medidas para poder cumplir con los plazos previstos para iniciar las clases "con normalidad" en el centro escolar.

Rafael Cuíña manifestó ayer que "el Concello de Lalín actuó en todo momento con la máxima diligencia y celeridad" en el asunto. El mandatario lalinense dibujó una cronología de la actuación indicando que las lagunas en la solicitud de la consellería hicieron que la licencia municipal "no se concediese hasta el pasado 9 de julio". "Una vez presentada la solicitud, el Concello, y a la vista de sus numerosas carencias, le pidió a Cultura el 11 de mayo que presentase la información de la carecía el expediente". En este sentido, Cuíña enumeró lo que faltaba en la petición, como "una memoria que desarrolle los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento del artículo 216 del Decreto 143/2016; una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa sectorial; la indicación del número de predio registral de encontrarse inscrito o declaración de no estar inscrito; la comunicación de los técnicos que se encargarán de la dirección de obra, de la dirección de ejecución y de la coordinación de seguridad y salud; el cuestionario de estadística; justificar el cumplimiento del alumbrado de emergencia de forma que cumpla lo establecido por el DB-SUA4; y justificar el cumplimiento del Real Decreto 513/2017 por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios". El alcalde de Lalín también recordó que "una vez requerida toda esta documentación, la consellería presenta el 25 de mayo un anexo al proyecto inicial, el cuestionario de estadística y la comunicación de que no consta la inscripción del inmueble". Para el regidor municipal, "con todo el expediente sigue sin estar completado, y así se le hice saber a Educación el 12 de junio el arquitecto municipal". Cuíña concluyó indicando que "no es hasta el 27 de junio cuando la consellería completa toda la documentación, y al día siguiente el arquitecto municipal emite su informe favorable". El alcalde de Lalín también señaló que "una vez cumplimentados todos los trámites, la concesión definitiva de la licencia fue la junta de gobierno del 9 de julio, la primera en la que se pudo incluir este asunto dentro del orden del día".

Por su parte, los populares de Lalín emitían ayer un comunicado en el que frente "a la actitud irresponsable y negligente del regidor, agradecemos a la consellería de Román Rodríguez que mantenga la previsión de iniciar el curso con normalidad y en las fechas marcadas por el calendario escolar". El grupo municipal del Partido Popular de Lalín también acusa a Cuíña de "boicotear las obras del IES Laxeiro demorando deliberadamente la licencia municipal para atacar a la consellería". Para los populares "es políticamente indecente que el gobierno autor de tantas chapuzas de gestión y de retrasos injustificados -en la rotonda del Montserrat, 14 meses sin tramitar un documento vinculante para la licencia; la demora en las obras de la Sala Tuno Valdés; a retirada del Puente de Bustelos; o la paralización de la depuradora de Zobra desde hace más de un año- pretenda hacer crítica política a costa de un mínimo retraso, del que además es responsable".

Intereses políticos

Por otro lado, en el escrito del Partido Popular también se dice que "esta tramitación es una muestra más del uso partidista que Cuíña hace del Concello y de la incompetencia de su gestión", añadiendo que "los hechos demuestran que al gobierno de Lalín le mueven más sus intereses políticos y partidarios que los intereses de los vecinos, a los que no dudan en perjudicar con tal de salirse con la suya". El PP de Lalín también aprovechó su nota informativa para agradecer a la consellería que dirige su compañero de partido Román Rodríguez que "mantenga la previsión de iniciar el curso con normalidad" y lamentan que a Rafael Cuíña "le moleste una nueva inversión millonaria de la Xunta de Galicia y de la consellería que dirige Rodríguez en el municipio, que sigue a desmontarle la falacia de que el Partido Popular no invierte en Lalín". Le piden al alcalde, por último, "lealtad constitucional" y le instan a que "por lo menos no ponga trabas a las gestiones que otros están haciendo".