Educación busca "soluciones" para un inicio en clases en el IES Laxeiro "con normalidad"

Las dependencias de la Jefatura Territorial de Pontevedra de la Consellería de Educación acogieron ayer una reunión para abordar los posibles inconvenientes de cara al comienzo de las clases en el IES Laxeiro de Lalín debido a los trabajos de ampliación que se están acometiendo en sus instalaciones. En este encuentro intervino el jefe territorial, el inspector, la unidad técnica y el director de obra y, según informa la consellería, sirvió para "analizar las posibles soluciones para que el curso comience con normalidad". Fuentes del departamento dirigido por Román Rodríguez concretan, además, que "la prioridad número uno es garantizar la seguridad de los alumnos y profesores y minimizar las molestias que puedan causar los trabajos, como venimos haciendo de forma habitual con obras de estas características. Esa es nuestra prioridad y en eso concentraremos todos nuestros esfuerzos", remarca.

Educación rehúsa concretar si estos inconvenientes afectarán a la organización de las aulas o si, como preguntó anteayer Compromiso por Lalín (CxL) será preciso establecer turnos en las clases. "Se irá viendo en función de cómo evolucione la obra en los próximos días", indican. Las clases, cabe recordar, dan comienzo el día 17. La consellería sí incide en que, como se anunció desde el inicio del procedimiento, la previsión fue siempre la de realizar durante el verano la estructura exterior, comenzando nada más rematar las clases, de esta ampliación del centro para, después, compatibilizar la adecuación interior con el curso, "siempre garantizando la máxima seguridad para el alumnado". No obstante, admite que apareció un problema externo, que ocasionó un retraso en el inicio de las obras; unos trabajos presupuestados en 850.000 euros con los que se creará un nuevo volumen en planta alta en el edificio dedicado ahora a los talleres de formación profesional. Detalla que el replanteo de las obras se formalizó el 29 de junio, pero los trabajos no pudieron dar comienzo por no disponer de la preceptiva licencia municipal de obra, "que se retrasó casi un mes" pese a que fue solicitada al Concello el 28 de febrero y ser conocedora la administración local de la intención de la consellería de comenzar las obras justo al finalizar las clases, en junio. Pero, la comunicación del permiso municipal de obra llegó el 18 de julio. El retraso en el comienzo de los trabajos, que hipotecó la planificación de las obras, fue debido a un retraso en la concesión de la licencia municipal", remarca Educación.

De todos modos, la consellería asegura que está tomando medidas para poder cumplir con los plazos previstos y ejecutar las obras "con compromiso, responsabilidad y seguridad, por eso también apelamos a la responsabilidad del gobierno local y pedimos que no creen alarmas innecesarias". Según las previsiones del propio contrato, el plazo de ejecución material del proyecto es de nueve meses y, como indicamos con anterioridad, las tareas propias de la estructura debían estar listas durante el verano, para, a continuación, acometer los trabajos interiores; unas tareas que se compatibilizarían con la actividad lectiva.