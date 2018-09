Aymerich by Aymerich

Guillermo Aymerich continúa sorprendiendo a propios y extraños. El polifacético pintor dezano afincado en China acude esta semana a la prestigiosa Beijing International Art Expo con una serie donde copia hasta ocho veces sus propios cuadros. Bajo el nombre de "Réplica potencial: encuentra las diferencias", Aymerich muestra las piezas pertenecientes al cuaderno de viaje que lleva realizando desde hace varios años por todo el Sudeste Asiático. "En China la copia no es algo peyorativo", asegura el pintor lalinense para justificar un trabajo con el que reivindica el duplicado como método.

Guillermo Aymerich lo ha vuelto a hacer. El siempre imprevisible pintor lalinense expone durante esta primera semana del mes de septiembre una serie de réplicas de sus cuadros en la Beijing International Art Expo de la capital china, donde reside desde el año 2006. Cuando le ofrecieron forma parte de la prestigiosa muestra pequinesa, Aymerich seleccionó ocho de los cuadros de su cuaderno de viaje por el Sudeste Asiático para hasta ocho réplicas de cada uno ocho veces más grande, o pequeño, en superficie mediante una técnica pictórica diferente. El resultado supone que el cuadro más pequeño mide 7x9 milímetros, mientras que el más grande es de 14x9 metros. La serie lleva por título "Réplica potencial: encuentra las diferencias" porque si bien no piensa pintar los 64 cuadros totales, Aymerich aceptaría el encargo de calcar alguno de ellos siempre y cuando cumpla la condición del tamaño por ocho.

"En China la copia no es algo peyorativo", afirma un Aymerich que también recuerda que "a lo largo de la historia se reconstruyen nuevas obras a partir de antiguas, donde tan sólo las piezas de partida disfrutan del monopolio del valor y originalidad". El artista dezano afincado en China continúa afirmando que "el chino diferencia el concepto fangzhipin (imitación) del concepto fuzhipin (réplica). Para entender el primero de ellos desde Occidente podemos pensar en el sonido de un teléfono móvil digital que imita el timbre de un teléfono tradicional o antiguo, o la interface de una aplicación móvil de música que mientras suena imita el giro de un antiguo disco de vinilo en el plato". En este sentido, Aymerich explica que "ejemplo del segundo concepto sería un facsímil, reproducción fidedigna del original per sin usurpaciones fraudulentas. A nadie se le ocurriría pensar que dicho vinilo o dicho facsímil son falsos. Son tan sólo un eco o una alusión a las primeras realidades, pero ocupando su propio lugar y función. Hablar de respetuosas copias, réplicas o imitaciones no es lo mismo que las capciosas falsificaciones artísticas".

Retranca

El rotundo argumento de Guillermo Aymerich sobre el origen y el sentido de las piezas que expondrá en la Beijing International Art Expo se completa con su reconocible retranca cuando afirma que "me anticipo a los chinos copiándome antes de que me copien". Aymerich incluso ironiza señalando que "anulo las excusas del comprador cuando afirma que le gusta un cuadro, pero que le gustaría que fuera más barato... Ahora dispondrán de ocho tamaños y ocho precios del mismo cuadro, entre los que podrán elegir".

El polifacético pintor lalinense desvela, además, que la alusión a encontrar las diferencias en los cuadros de su serie pictórica que expone en Pekín se refiere al pasatiempo de las tiras ilustradas de los periódicos, "que suelen enfrentan la igualdad con la diferencia en sus ilustraciones".

Aymerich combina la pintura y fotografía en distintas modalidades y significados. Una suerte de trabajo de campo realizado en parajes predeterminados a priori para elaborar series específicas al lugar.