Cruz afirma que las descalificaciones de Francisco Vilariño justifican que pida su dimisión

El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, considera que el portavoz municipal del BNG, Francisco Vilariño, debería dimitir por haberlo descalificado en el pleno, en el que el concejal de Obras recomendó a Cruz que visitase un psiquiatra. Lo hizo después de que el no adscrito insinuase un supuesto trato de favor hacia una empresa, que Vilariño atajó diciendo que dicha firma no había recibido ni una sola adjudicación el año pasado y uno en el presente, pero un contrato menor.

Cruz, que recuerda algunos de los insultos vertidos hacia su persona por miembros del gobierno, pregunta a Vilariño por un comentario en una red social del exedil del BNG y candidato Xosé Manuel López, que supuestamente iría dirigido a su compañero de partido. "Algo escuece en el BNG", dice y ve intolerable los insultos de Vilariño "y su socio Rafael Cuíña".

Por otro lado, celebra que varias propuestas suyas para alcantarillados, como las de Cadrón y Botos, estén encima de la mesa y anuncia que contactará con el popular José Crespo para reclamar el vial de Val do Boi que da acceso a cinco granjas y servicio a Carballeda y Alperiz. Por último, Cruz insiste en la existencia de una reunión entre el regidor y el representante de Ciudadanos en Lalín Alberto Senande.