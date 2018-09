Vilariño invita a Cruz a visitar a un psiquiatra

Las palabras gruesas entre Cruz y miembros del gobierno son una tónica habitual. Si a menudo es el alcalde, Rafael Cuíña, el objeto de sus ataques ayer tuvo como principal protagonista al edil, Francisco Vilariño. Cruz, en su tarea de fiscalizar la labor del gobierno, fue, para el nacionalista, más allá de los límites. Cruz preguntó a Vilariño por el número de facturas emitidas al Concello por una empresa GM de construcción, o si existía un vínculo político entre esta firma y el BNG. Vilariño, en primer lugar, replicó que el año pasado esta empresa no había realizado ningún trabajo para el Concello y que en el presente se llevó un contrato menor, fiscalizado por los órganos competentes. "Ya le dije en las comisiones informativas que debería ir al psiquiatra, porque es un auténtico enfermo mental, un enfermo de la malicia y de la mentira", espetó a Cruz, al que solicitó que se disculpase por "mentir" y reprocharle que utilizase "argumentos del fascismo" para perseguir a personas i empresarios -pidió datos sobre la firma Urdime y sobre otro emprendedor local- que no piensan como él y dijo que en Lalín la afiliación política es libre, incluso para Cruz. "Militó en cinco o seis partidos distintos en dos años y nadie lo quiere y es tan patético que se anda ofreciendo a partidos a ver si da montado la lista de la las municipales. "No juegue con la gente, que vive de su trabajo y no, esas personas no son militantes del BNG".