La oposición frena actuaciones por 270.000 euros para incluirlas en la negociación conjunta abierta

Los últimos plenos de la corporación lalinense son, en casos, una foto fija de un gobierno intentando ejecutar su hoja de ruta política y la oposición recordando que su minoría les obliga a negociar aquellas inversiones que deben pasar por el pleno. Ayer no fue una excepción y, si meses atrás el Partido Popular reiteró hasta la saciedad que nunca pactaría con el cuatripartito por desconfianza o hartazgo, los últimos tiempos, al menos aparentemente, sí existe una vía para estas negociaciones. El PP aprovecha su fortaleza y la que le otorga casi siempre el edil no adscrito, Juan José Cruz, para enmendar actuaciones en las que trabajó el ejecutivo y, a la vez, introducir las que considera prioritarias bajo su criterio.

Nada más comenzar la sesión, en la que el edil de Compromiso por Lalín (CxL) Santiago Castro no pudo tomar posesión al no llegar a tiempo sus credenciales, comenzó a atisbarse que las propuestas del gobierno no tendrían recorrido al toparse con el veto de la oposición. La edil de Facenda, Teresa Varela, fue la encargada de enumerar el puñado de iniciativas que se ponían encima de la mesa para ser aprobadas, pero ya se topó con la primera advertencia del portavoz del PP, José Crespo, quien dijo que, todavía estando a favor de algunas, su grupo entendía que debían llevarse a la mesa de negociación en las que cuatripartito y populares tienen abierta para la inversión de los remanentes. En la relación de gastos que quedaron encima de la mesa están desde materiales para la pavimentación de vías, reparaciones en calles del núcleo urbano, equipamientos para edificios municipales, carburantes, material para la Policía Local, la adquisición de una parcela para la ampliación del auditorio de Vilatuxe o la adecuación de una zona de juego del parque de la Casa da Xuventude. También la consignación de fondos para liquidar un convenio con el Concello de Vila de Cruces.

Viendo como se presentaba este asunto, el alcalde, Rafael Cuíña, propuso a la oposición dejar encima de la mesa estas inversiones e incluirlas dentro de un paquete conjunto de los remanentes. La próxima reunión quedó fijada para el viernes, pero podría celebrarse incluso antes. Desde las bancadas de la oposición sí se accedió, tras frenar un gasto de algo más de 277.000 euros, sacar adelante los proyectos consistentes en las mejoras de los centros sociales de Bermés y Santiso (70.793 euros) y otros 10.648 destinados a los honorarios de la redacción del proyecto para el acondicionamiento de la parte baja de la Praza de Abastos. Con todo, Crespo pidió que los trabajos en los centros sociales fuesen más ambiciosos, incluyendo la construcción de una cámara para evitar las filtraciones en el inmueble vecinal de Bermés y que en el de dotase de una cubierta. El concejal de Urbanismo, Nicolás González Casares, advirtió de que los tiempos serían más lentos en caso de tener que aprobar dos licitaciones a mayores, pero también se valoró la alternativa de incluirlos como mejoras en el concurso, en medio de las dudas de si por las cuantías iniciales habrá empresas interesadas en acometer tanto las obras iniciales como las que irían a mayores.

Por otro lado, también se presentaron facturas para ser aprobadas mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. El popular José Antonio Rodríguez recordó que su grupo ya había pedido la modificación de las bases de ejecución del presupuesto para evitar que la responsabilidad de desbloquear los pagos con reparos recayese en el pleno de la corporación y fuese directamente en exclusiva del grupo de gobierno. Tanto PP como no adscrito pidieron que en la conformidad de los pagos figurase el visto bueno del edil delegado y del funcionario correspondiente al detectar que en casos no era así, a lo que Teresa Varela replicó que había sido ella la que planteó que siempre estuviesen conformadas por un técnico.