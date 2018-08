Silleda acoge el 24 de septiembre una función de Cultura no Camiño

La programación de Cultura no Camiño, que ofrece espectáculos de cine, teatro, magia, danza y música en las rutas jacobeas entre abril y septiembre, recalará el 29 del mes que viene en Silleda. Será a las 21.00 horas en el auditorio Manuel Dopazo, de A Bandeira, con el espectáculo teatral Fillos do sol, a cargo de Contraproducións. En lo que va de año, Silleda ya acogió otros dos espectáculos de esta iniciativa: el 24 d ejunio Barafunda Teatro hizo gala de su espectáculo de nuevo circo con Bambolina, en Siador y con motivo de la Romería do Rapaz. Esa misma jornada, y dentro también de este evento infantil, Culturactiva también deleitó a pequeños y mayores con su función Saaaabor!, centrada en principio en la población más joven que se acercó al popular recinto trasdezano.