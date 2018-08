Casares recuerda al PP el acuerdo para iniciar los permisos para las obras en el mercado

El concejal de Urbanismo de Lalín, Nicolás González Casares, quiso salir al paso de las manifestaciones del Partido Popular sobre las autorizaciones para las obras en la planta baja de la Praza de Abastos. En este sentido, manifiesta que en ocasiones pueda darse un caso de malinterpretación de sus palabras, pero es consciente, dice, de que no se puede solicitar un permiso sin haber presentado con anterioridad el proyecto en cuestión.

Afirma que los populares, "en su ofuscación por cizañar, entienden las cosas como quieren e interpretan mis palabras en función de sus intereses, pues es evidente que a lo que me refería es simplemente a agilizar los trámites ante Patrimonio para poder dar inicio a la reforma cuanto antes". El también teniente de alcalde asegura que no desea perder demasiado tiempo en cuestiones "absolutamente banales como la presente crítica de los populares" y afirma estar centrado en trabajar por los intereses de los vecinos". Añade que en el comunicado del gobierno municipal se indicó que existía un compromiso plenario de iniciar con carácter inmediato los trámites ante la Dirección Xeral de Patrimonio para obtener los permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto de reforma integral del bajo del mercado. Añade que también se había expuesto este asunto al PP, "por lo que a no ser que tengas muy mala intención es indudable que se refiere a agilizar los trámites con Patrimonio en cuanto esté redactado el proyecto".

En otro orden de cosas y hablando también de permisos con la Xunta de por medio, el ejecutivo local acusa al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, de actuar "con un clamoroso doble rasero" por realizar críticas sobre tramitaciones del Concello con Patrimonio en unos casos -las obras de la rotonda de O Montserrat- y en otros "de enorme gravedad como el muro de Doade permanezca callado". El cuatripartito se pregunta si Rodríguez también califica de bisoñez la gestión del actual gobierno, cómo habría que tildar la gestión del anterior ejecutivo del PP "durante 26 años en los que utilizó, como es público y notorio, el concello y el rural como su finca particular, realizando obras sin autorizaciones o actuando en propiedades privadas sin ningún tipo de cesión". Por otro lado, le recuerda al titular de Educación que incluso su consellería en las obras que ejecuta y pese a contar con la colaboración del Concello, no realiza todos los trámites correctamente y se llegó a saltar algún paso con el fin de querer aprobar actuaciones. Pone como ejemplo la reforma del IES Laxeiro, pendiente de licencia municipal con el proyecto ya adjudicado, por el trámite de nombramiento de director de obra y recuerda que el ayuntamiento llevó con la máxima celeridad a pleno la exención del pago del ICIO y aprobó la licencia en un plazo mínimo. Por último, afirma que no se entendería que la consellería atrasase el visto bueno al proyecto de intervención arqueológica, si bien entiende que agosto es un mes complicado para las administraciones por vacaciones o bajas de funcionarios, "pero no se entendería que se demorase mucho más de lo normal por estas causas".

Traídas en Goiás

Por otra parte, el gobierno asegura que es el PP quien debe reflexionar y hacer autocrítica sobre las traídas que se llevarán a lugares de la parroquia de Goiás. Admite que los populares convocaron una reunión con vecinos, pero quien negoció directamente la actuación fue el alcalde, Rafael Cuíña, y demás miembros de su equipo. Y quien ordenó el inicio de los expedientes de contratación del proyecto fue el gobierno local y los funcionarios los que redactaron el proyecto. Sostiene, por último, que desde los asientos de la oposición es fácil pedir actuaciones sobre las que el cuatripartito ya está trabajando, pero para conseguirlas hay que echar horas trabajando en ellas.