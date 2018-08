El alcalde descarta que el Concello pueda actuar para solucionar el conflicto de los perros de Ribela

"En este tema no tenemos ni competencias ni responsabilidad". Son palabras, en la mañana de ayer, del alcalde de A Estrada, José López, las primeras con las que el munícipe se pronuncia en relación al conflicto surgido después de que un grupo de perros atacase hace unas semanas a una octogenaria en la parroquia estradense de Ribela. El jefe del ejecutivo local incidió en que "las competencias están claras" en la ley y atribuyó a la Consellería de Medio Ambiente o, en su caso, al juzgado, la posibilidad de actuar en esta materia.

López Campos garantizó que el Concello está, no obstante, realizando un "seguimiento" sobre este asunto e intentando "interceder" para que se logre una solución lo antes posible. Apuntó en este sentido que el ayuntamiento tiene en su poder todos los informes y trámites realizados hasta la fecha e indicó que el gobierno mantuvo contactos por esta cuestión con el citado departamento autonómico. Insistió en que es la consellería quien "debe tomar una decisión" al respecto. Mientras, garantizó que el Concello está en este asunto "en coordinación con la Guardia Civil, Policía Local, juzgado y Medio Ambiente para agilizar y darle la solución debida".

López Campos no ocultó su impresión de que "esos perros no deberían estar ahí" pero quiso poner el acento en que es esta una opinión expresada desde un punto de vista totalmente personal. "Es mi opinión personal porque no tengo competencias sobre este tema", aseveró. "Lo que no vale en esto es aprovechar el conflicto para cargar la culpa al alcalde", declaró José López, en directa alusión a las apreciaciones de la portavoz de Movemento Veciñal Estradense (Móvete), Mar Blanco Casais. La edil denunció que el Concello de A Estrada está mirando "para otro lado" y dijo que "no asume" las competencias que, a su juicio, le impone la normativa gallega en materia de protección y bienestar animal en el caso de los perros de Trabadela. "Desde el 2016 el Concello era sabedor de la situación a causa de la perrera irregular de Ribela, de los problemas de inseguridad que los perros causaban y causan a los vecinos y no hizo nada para evitar lo sucedido. Los responsables del gobierno local miraron para otro lado, evitando asumir los deberes recogidos en la ley, que entró en vigor en enero de este mismo año", afirmó Blanco Casais.

"Lo que es triste es que Móvete intente hacer política de todo", consideró López, que aprovechó para recalcar que "es mentira" que la ley otorgue competencias en esta materia a la administración local. "O no sabe leer o no se quiere enterar", dijo. En este sentido, el mandatario estradense se refirió al contenido de la nueva ley y remarcó que el Concello únicamente podría interponer sanciones en tres supuestos: por la exhibición de animales de compañía destinados a ventas en escaparates o zonas expuestas en la vía pública a modo de reclamo comercial; por la no recogida inmediata de excrementos evacuados por un animal de compañía en la vía pública o por alimentar a los animales vagabundos o extraviados en las vías públicas sin contar con la correspondiente autorización municipal, salvo situaciones que pudiesen comprometer el bienestar de los animales.

Inscripción de oficio

No obstante, desde el Concello se reconoció que lo único que podría hacer el ayuntamiento es proceder a la inscripción de oficio en el registro potencialmente perros peligrosos previo informe de un veterinario. Esta inscripción conlleva la obligatoriedad de cumplir una serie de requisitos cuyo incumplimiento podría derivar en la incoación del correspondiente expediente sancionador por parte del Seprona o la Xunta, no parte del ayuntamiento. Al mismo tiempo, el Concello tendría previsto requerir al propietario esta inscripción.