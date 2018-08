Xosé PArdavila rodríguez "En Deza hai catro razas de morcegos"

O Regueiriño acolle hoxe a primeira actividade das Xornadas da Biodiversidade do Paseo Pontiñas. Este obradoiro, baixo o nome A noite dos morcegos, traerá ata o municipio ao biólogo Xosé Pardevila, encargado das dúas charlas que se farán nesta semana. Cos seus coñecementos, achegará aos asistentes a coñecer o que hai no seu entorno, centrándose no recinto natural do Pontiñas. O encontro de hoxe será ás 19:00 horas.

-De que vai a tratar a conferencia que ofrece hoxe en Lalín?

-O tema dos morcegos será un obradoiro no que coñeceremos a fauna deste animal que hai en Galicia. Despois faremos un taller para construir caixas para os morcegos. Son basicamente uns habitáculos para os animais, que serven de refuxios para eles. Finalmente, pola noite veremos un pouco os morcegos.

-Mañá volve a ter outra charla, de que vai ser?

-Nesta ocasión falaremos dos mamíferos carnívoros galegos; do que os caracteriza, como son, como viven, de que se alimentan, que problemas teñen de conservación e un pouco o básico. Logo faremos un obradoiro de pegadas, cunha serie de moldes dos animais. Acompañaremos a sesión con algún cráneo destes animais, para que os asistentes os poidan recoñecer.

-Coñece o paseo do Pontiñas?

-Moi pouco, ubícoo e pouco máis. Téñoo visto, pero nunca o fixen a fondo. Aínda que non saiba con certeza, podo asegurar que en canto aos morcegos, polo menos hai tres ou catro especies fixo. E en canto carnívoros hai entre tres e cinco, seguro.

-Por que é importante recoñecer as pegadas que deixan os animais?

-Os animais carnívoros recoñécense por ser moi difíciles de ver. Desta maneira sen ver os animais podemos saber que están, polos rastros e pegadas. Por exemplo, entre un can e un lobo, quen afirme que é un dos dous estase tirando da moto, porque é moi difícil saber cal é exactamente, si saber que están pero non cal é. Noutras partes do mundo, saber que pasou un león ou outra especie supón vivir, para nós iso non é relevante. A nivel científico, colléronse as ideas que teñen os pobos un pouco máis primitivos para aplicarllo á conservación.

-Son necesarias as charlas para que a xente se concience?

-Si, eu creo que si. Por exemplo, hai especies conflitivas, como o xabaril, lobo e o corzo. A xente quéixase máis do problema que ten, pero saber a realidade xa non queren tanto. Eu non lles vou falar de como sementar, pero ao mellor axúdolle para que poidan evitar que lles entre aos terreos e lles cause danos. A nivel saber o que temos é fundamenta. Os cativos saben moito máis cales son os animais da sabana que os do seu entorno. É triste, realmente. Poslle unha serie de fotos de bichos e seguro identifican un tigre, un elefante ou un león, pero non saben como é un xabarín ou un corzo. Teñen que saber do autóctono e aprender a valoralo, porque todos os animais teñen unha importancia enorme, coma os morcegos; en Galicia hai unhas 24 especies, das 35 de España, polo tanto hai uha gran diversidade. Ademais, teñen unha importante función para o medio ambiente. Cada persoa mide as cousas desde o seu punto de vista e cos seus intereses persoais. Eu podo dicir que me interesa que haxa danos do xabarín, ese é o meu beneficio propio, traballo con iso. Por iso digo que cada un mira polo seu, pero sempre hai que botar un ollo xeral. A biodiversidade está cuantificada economicamente, pero aos políticos non lles interesa.

-Hai moita biodiversidade en Deza?

-Si, tedes unha enorme sorte. Hai unha paisaxe aínda bastante ben conservada, a pesar de todo. Ademais, alberga enormes carballeiras, parques naturais. Por iso creo que ao mellor aínda se está a tempo de cambiar con neste tipo de charlas. A xente ten unha falta de información brutal, pero o que pasa é que de fauna e medio ambiente todo o mundo sabe e todo o mundo opina, pero realmente ninguén sabe. Nós o que intentamos é asentar conceptos e que se busquen as súas repostas coas charlas que daremos. A ver se o conseguimos en Deza.