El PSOE llevará al patronato la necesidad de elevar el mantenimiento en el recinto ferial

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Belén Louzao, mantuvo en la mañana de ayer una reunión con el gerente de la Fundación de Exposicións e Congresos, Nemesio Rey para interesarse por las obras de mejora que se están practicando en el recinto ferial estradense y para conocer los cambios que se planea aplicar para reflotar la Feira do Moble de Galicia, evento central del calendario anual de esta fundación. Después de este encuentro la edil socialista informó de la intención del PSOE de trasladar al patronato de esta entidad pública la necesidad de intensificar las labores de mantenimiento en estas instalaciones.

Louzao consideró que dedicar a mantener un recinto ferial tan amplio como el de A Estrada -popularmente conocido como Fundación do Moble- un único operario a media jornada resulta insuficiente. Estimó que cuatro horas de trabajo por jornada no alcanzan para mantener debidamente estas dependencias, cuestión que exige que, en las proximidades de la celebración más importante del calendario ferial local, sea preciso intensificar las labores de mantenimiento. En esta empresa la fundación está contando -precisó la portavoz socialista- con la colaboración del Concello de A Estrada. No obstante, Belén Louzao puso el acento en que la Fundación de Exposicións e Congresos depende de la Xunta de Galicia, de manera que consideró que la consellería debería implicarse en esta materia. "Es un recinto dependiente de la Xunta. Si en su día sufrió un ERE, es momento de recuperarla y ponerla en valor", apuntó la concejala, que incidió en que estas instalaciones requieren "una labor continuada durante todo el año" para garantizar su adecuado mantenimiento.

El PSOE continúa a la espera de recibir los informes solicitados hace aproximadamente un año por la obra de reforma de parte de la cubierta de uno de los pabellones, una acción que estos días se está viendo complementada. Louzao precisó que se está retirando ya el andamiaje, de manera que los trabajos ejecutados en los últimos días quedarán concluidos para que el recinto esté en condiciones de abrirse al público el próximo 19 de septiembre en el marco de una nueva Feira do Moble de Galicia, que en esta edición se concentrará en solo cinco días.

En relación a la cita con el sector del mueble, Belén Louzao explicó que desde la organización se le trasladó que el espacio expositivo se encuentra prácticamente cubierto en su totalidad. Indicó que se le precisó que, aunque se concederá un mayor protagonismo al mueble, habrá presencia de algunos sectores paralelos. La edil tuvo ocasión de recabar con el también concejal Nemesio Rey información sobre la apuesta por una nueva página web o una revista centrada en esta cita, otrora de gran trascendencia para la economía estradense.

No obstante, Louzao no dudo ayer en reconocer que, si bien se tuvo en cuenta al PSOE para recabar apoyo a esta cita ferial en un momento en el que el declive de la feria generó "crítica social", este grupo no fue llamado posteriormente para la puesta en marcha de las medidas tendentes a perseguir su relanzamiento. Aguardó Louzao que ahora "se cumplan las expectativas del sector y de los visitantes". "Después haremos la valoración", apostilló.

Por otro lado, los trabajos contratados en uno de los pabellones de la fundación y a los que se refirió ayer el PSOE buscan subsanar los daños que había ocasionado un temporal en el sector norte del pabellón 3, al igual que ya se había hecho en la parte sur de esa misma cubierta. La actuación contempló la sustitución de la chapa existente por un panel sandwich, además de la correspondiente instalación de canalones y bajantes. El pabellón 3 presentaba en esa zona importantes filtraciones, como se evidenció cuando el recinto albergó la Festa dos Callos de Matalobos y también durante la celebración de los festejos de Carnaval a cubierto motivados por las inclemencias climatológicas.