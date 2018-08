El jabalí destroza una hectárea de maíz en varias fincas de Oirós

El vecino de Oirós Jesús Manteiga está siendo perjudicado por los daños que causa el jabalí. En sus terrenos de maíz, que tiene por la parroquia cruceña, el animal ha arrasado con una hectárea "por lo menos y seguirá avanzando".

Manteiga ha alarmado de la situación a Unións Agrarias, pero por el momento no ha puesto una queja a Medio Ambiente: "No sé si son efectivas o no, por eso aún no me lo he planteado", afirma. Este problema le empezó hace una semana y hasta ahora ya lleva afectadas varias fincas, "no he querido ir verlas todas, ojos que no ven corazón que no siente, ya me llega con las que sé", recalca. Fue alertado por los vecinos de lo que pasaba en sus terrenos y ha probado varios métodos para evitar los daños, ha puesto una radio, el pastor y otros utensilios, pero nada es efectivo.

La situación está siendo cada año peor en la parroquia. Manteiga afirma que es el único vecino que cosecha maíz para el ganado, porque los demás ya desistieron después de las pérdidas que sufrieron en años anteriores. "Es una situación insostenible, algunos siembran algo para consumo propio, pero no hay grandes plantaciones porque son muchos los destrozos que causa", comenta.

Por otro lado, afirma que esta situación ya se está considerando una plaga, porque además no saben como controlarla. Por otro lado, el secretario comarcal de Unións Agrarias, Román Santalla, subraya que está siendo una plaga y que "la situación es desesperante, nuestra preocupación se centra en la comarca, pero sobre todo en Silleda, porque es la zona más afectada". Además, pide que los afectados hagan una queja a Medio Ambiente, porque "a poder de insistir tendrán que hacer algo, la Xunta no se puede quedar de brazos cruzados ante este problema que acaba con todo". Destaca que están subiendo los precios de todo, pero sin tener en cuenta que la leche no sube y "dentro de poco no van a tener con que alimentar a los animales".