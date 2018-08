Emerxencias continúa llevando agua a Codeseda pese a la limpieza del pozo

El alcalde en funciones de A Estrada, Juan Constenla anunció un descenso en el suministro de agua necesario en el depósito de Codeseda. Los suministros diarios que aportaba el servicio de Emerxencias A Estrada mediante cisterna se han reducido a dos días, dependiendo de la necesidad. Sin embargo, la cantidad de 12.000 litros que todavía se tienen que trasladar desde A Estrada hasta Codeseda demuestra el escaso efecto que ha tenido la limpieza del nuevo pozo de barrera a comienzos de este mes por parte del Concello. Con esas obras se aguardaba poner punto y final o al menos reducir de manera temporal el abastecimiento de la zona mediante cisternas, aunque no se ha logrado.

Además de este balance de abastecimiento, el depósito de Codeseda viene recibiendo 35.000 litros diarios que proceden de las dos minas del monte de A Grela. Con todo, el teniente alcalde asegura seguir estudiando la zona, en específico los enganches que surgen del depósito municipal para comprobar el consumo de cada domicilio y verificar que no exista un consumo anormal de agua. Es decir, "que no haya ninguna fuga, ningún fallo o enganche no contabilizado", afirma Constenla. Al mismo tiempo, resaltó la paradoja que representa el suministro de este período estival con respecto al verano anterior, pues a pesar de la importante sequía no hizo falta abastecer el depósito con la misma asiduidad y cantidad de líquido. "En el mes de julio solo se suministró agua el primer día y no se volvió hacer hasta finales de septiembre o principios de octubre", alega Juan Constenla.

De esta forma, de cara a los meses venideros y en aras de hallar una solución definitiva durante el invierno para evitar el problema del agua en el próximo verano, el Concello estima nuevas medidas y "emprender alguna obra". De hecho, barajan incluirla en los nuevos presupuestos, esperando contar con ayudas o subvenciones de otros organismos. Son las trabas financieras, de acuerdo a Constenla, las que dificultan avanzar en el comentado proyecto mediante el cual se deberían buscar nuevas minas en el monte A Grela para ampliar el acopio de agua en Codeseda.

Asimismo, desde el Concello instan a esta parroquia y a la localidad en general un consumo responsable de agua que, si bien no puede atajar el problema de raíz, si podría reducirlo.