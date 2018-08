Dieciocho comercios están en Lalín este fin de semana en la II Feira de Oportunidades

Un total de 18 establecimientos comerciales participan este fin de semana en la II Feira de Oportunidades organizada por el Centro Comercial Aberto (CCA) de Lalín y la Asociación de Empresarios de Deza (AED), con la colaboración de la Xunta y el Concello.

Los puestos de venta (17 de Lalín y uno de Silleda) estarán instalados a partir de mañana a las 20:00 horas en la calle Joaquín Loriga, en un tramo en el que no afecta a las terrazas de locales de hostelería, con la finalidad de facilitar la evacuación ante cualquier emergencia. Los puestos estarán abiertos, tanto sábado como domingo, de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Además, el propio CCA y la AED dispondrán de una carpa propia en la que se atenderá cualquier consulta que pueda surgir durante el evento.

Desde la organización animan á la gente a aprovechar las ofertas interesantes que brindarán los comercios participantes, que pertenecen fundamentalmente a los sectores de calzado, moda, complementos, productos de óptica, artículos de decoración y ropa del hogar, así como material de construcción y saneamiento. Además, durante los dos días habrá hinchables en los extremos de los stands para que los más pequeños puedan disfrutar.

Algunas de las firmas expositoras son: Calzados Senra, Cris Abad, It's Only Man, Moca, Ninfa, Castaño Silleda, Adolfo Canda Material de Construción, Colchonería Soños do Deza, Esther Cortés, Multiópticas Lalín, Serea, Espirit o Montoto entre otros.