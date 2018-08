Derriban un panel informativo do xacemento de Monte Penido

Por se xa non fora de abondo o destrozo de árbores no casco urbano da Bandeira durante as festas, ou os danos na rede de alumeado do parque das Pedrosas, Silleda volve sufrir un novo atentado contra o seu mobiliario. Esta vez foi no xacemento arqueolóxico de Monte Penido, en Siador. Os vándalos derribaron un panel informativo que o concello colocara semanas atrás e co que se lles explicaba a turistas e veciños cuestións sobre a relevancia deste patrimonio histórico. Dende o goberno local faise un chamamento aos residentes para que denuncien calquiera acto vandálico do que sexan testemuñas, para evitar máis daños contra os bens públicos.