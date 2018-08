Cuíña afirma que el comprador de la antigua nave de Montoto le aseguró "una fuerte inversión"

El alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, mantuvo días atrás una reunión con el empresario de Camariñas José Luis Canosa, comprador de la antigua nave de la firma Montoto. En declaraciones a Radio Lalín, indicó que el emprendedor coruñés está valorando varios sectores y posibilidades, pero en cualquier caso garantiza "la apuesta muy importante por Lalín, entre otras cosas debido a nuestra privilegiada situación geográfica y buenas conexiones". En materia de empleo dijo que el Concello sigue esperando por la respuesta de la Xunta para impulsar planes para parados de larga duración y jóvenes.

Por otro lado, en la semana en la que se inicia el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) destacó la decisión del gobierno de bajar este tributo al mínimo legal, algo que ya notaron los vecinos en los dos últimos ejercicios. También citó que en la caja municipal hay 7 millones y la deuda se bajó hasta los 900.000 euros o que este año se pagarán a los bancos 14.000 euros de intereses frente a los más de 100.000 del año 2015.

Además de asegurar que la conexión y unión del gobierno es incontestable, dijo que optó por mantener un papel discreto en las negociaciones con el PP por los remanentes "para no dar ningún motivo a la oposición para no negociar". Dijo que hay 1,8 millones para invertir en proyectos y que no entendería que hubiese racionalidad para llegar a acuerdos "lógicos".