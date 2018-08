El Concello de Silleda, abierto a un convenio para dotar al conjunto de suministro eléctrico

El plan de restauración que llevará a cabo el Concello de Silleda en la senda botánica incluye el cambio del tejado así como la limpieza interior y exterior de un molino de agua muy próximo, junto al que se colocará un panel informativo. Ayer, los responsables del proyecto de intervención de Cultura mencionaron también la posibilidad de reutilizarlo como fuente de energía eléctrica para el monasterio. El alcalde, Manuel Cuíña, mostró su disposición a colaborar con el 50% de financiación, y recordó que desde hace tiempo el Concello maneja un estudio en el que se contemplaban varias posibilidades para obtener luz, como colocarle una turbina al molino o usar placas fotovoltaicas. Ésta era la alternativa menos convincente, debido a la zona donde está enclavado el monasterio, que para más inri está casi semi oculto entre la vegetación. El hecho de ser un BIC también frena la posibilidad de un cableado eléctrico convencional. Cuíña, no obstante, no descarta que tras esta intervención integral, Cultura desee dar un paso más. Los técnicos calculan que la iglesia podría necesitar una potencia de 14.000 vatios al templo y a la casa monacal. Eso si, los eventos no quedarían cubiertos. Esto no supondría ningún problema, porque hasta la fecha cada vez que se celebra un concierto o cualquier espectáculo en la iglesia Silleda trae generadores.