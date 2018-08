Abren o prazo para solicitar espazo para as atraccións das festas de Lalín

O Concello de Lalín abre hoxe o prazo para solicitar as autorizacións de instalación de atraccións de feira na zona do Regueiriño durante as festas das Dores. O prazo finaliza pasados dez días naturais, contados desde hoxe. Ofrécense 55 postos divididos en diferentes tipoloxías de barracas.

Entre as atraccións de azar, os prezos oscilan entre os 68,40 e os 205 euros con superficies desde os 10 aos 75 metros cadrados. Para carrusels, hai 31 parcelas que se ofrecen a 134,08 a máis barata e 2.3367 euros a máis cara, con superficies que van de 32 a 565 metros cadrados. As de habilidade licítanse desde os 68 aos 249 euros, con superficies de 10 a 30 metros cadrados. Por último, para churrerías e stands ofrécense 11 prazas con prezos de 82 a 480, con superficies de 6 a 18 metros cadrados.