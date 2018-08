De vuelta a los Milagros

Después de una semana completa de actos religiosos, ayer fue el gran día para honrar a Nuestra Señora de los Milagros de Requián en la parroquia de Frades. Como todos los años, son muchos los devotos que se acercan al lugar, bien por tradición, bien por sus creencias, atribuyendo a la Santa increíbles dotes milagreros. Algunos se han ofrecido a esta Virgen, mientras que otros acuden por vez primera. Los jóvenes reemplazan a los más mayores caminando. Y otros vienen a caballo. Algunos asistieron a las tres misas que se sucedieron por la mañana y otros optaron por acudir a alguna de las tres de por la tarde.

Las estampas fueron las grandes protagonistas. Tras ellas, calendarios, rosarios, velas y dinero. Son todos elementos que honraron en la jornada de ayer a Nuestra Señora de los Milagros de Requián en la parroquia estradense de Frades. A las dos misas de por la mañana, una mayor cantidad de feligreses se fue congregando bien entrado el mediodía en el interior del santuario y también en los aledaños. Todos ellos, ávidos de presenciar el acto solemne que coronaba el gran día, en el que, como todos los años, se unen la devoción y la tradición por esta virgen milagrosa.

Conocidos son los prodigios que se le atribuyen a la Santa. Y en torno a ella subyacen tantas historias de ofrenda que inspiran al peregrinaje. Mientras algunos optan por caminatas una hora y media de subida desde el municipio de Valga, a orillas del río Ulla; otros con menos años y devoción caminan para hacer compañía. Es el caso de Ángel Sayáns, un joven de diecisiete años que partió junto a su madre a las diez de la mañana desde O Souto de Vea hasta llegar a su meta. Una meta como la que vienen cumpliendo religiosamente todos los años un grupo de amigos de Teo montados a caballo. Uno de ellos, que además es jefe de protección civi, superó con tres quilómetros más a los 22 alcanzados por sus otros compañeros. Este grupo de "cabaleiros"que prefiere no identificarse como un colectivo, viene atraído por la devoción que profesa a la virgen de Requián. Pero también acude para disfrutar de la fiesta. Algo que bien deja notar alguna de sus camisetas que reza: "siempre estamos recorriendo Galicia únicamente de fiesta en fiesta".

Durante la mañana de ayer, el tiempo simpatizó con la romería religiosa de Requián. Condición que, además de la asistencia concurrida de personas, favoreció la venta. De hecho, fue probatoria la presencia de, por lo menos, tres establecimientos que, a base de pulpo y churrasco, conseguieron quitar el hambre de los devotos presentes. A ellas, un número todavía superior de rosquilleras y churrerías lograron saciar un primer dulce apetito.

Asimismo, los feligreses no solo pudieron acudir a las tres misas que se sucedieron durante la mañana de ayer, o las tres que se auguraban para la tarde, pues la parroquia de Frades lleva ofreciendo actos religiosos desde la semana pasada en calidad de novena.Si bien, llegado el gran día y con las emociones a flor de piel, fueron muchos los que decidieron pasar toda la jornada, a golpe de comida, música y buena compañía. Otros, en cambio, retomaron energías para continuar la sesión nocturna.

Con todo, no deja de ser evidente el grado de emoción que distingue a los que acuden a esta romería. Una conmoción con la que se encuentra en cada romería de estas características la cereira Luisa Pena. Original de Bastavales en Brión, lleva 30 años con su marido dedicándose al oficio. Lusia Pena admite que, a veces, vender las figuras que representan animales, las partes del cuerpo u órganos vitales como el corazón, no resulta nada fácil. Además lo considera un trabajo "finito". "Yo no quiero que mis hijos se dediquen a esto ni a ellos les entusiasma demasiado", asegura esta cereira.

La charanga Os Xirimbaos compensó bien la ausencia de la música de banda tocando durante todo el día, con pases antes y después de la misa. Al ritmo de esta charanga estradense, le siguió la música del grupo Alkar. Mientras, bajo responsabilidad de la orquesta Panamá se inauguraba la verbena nocturna.

En cambio, en el día de hoy se honrará a Nosa Señora da Piedade con una misa solemne que se espera también para las 13.00 horas. Mientras, el trío Unión y Fuerza amenizará la sesión vermú. La sesión nocturna dará el broche final a los festejos a cargo de la música de Charleston Big Band junto con la del trío antes mencionado.