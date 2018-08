Las obras de la traída en tres lugares de Goiás darán comienzo la próxima semana

El Concello de Lalín comenzará la semana que viene a ejecutar el proyecto para extender la red de abastecimiento de agua a los lugares de Cáceme, Igrexa y Casas Novas, en la parroquia de Goiás. Así lo informaron el concejal de Rural, Miguel Medela, y el teniente de alcalde Nicolás González Casares que participaron junto con el ingeniero director de obra y con el director de la empresa adjudicataria, Narom SL, en la firma del acta de replanteo que permite el inicio de los trabajos. Las obras, no obstante, comenzarán la semana próxima para no coincidir con la celebración de la fiesta de la Virxe do Rosario que tendrá lugar este fin de semana.

Esta actuación fue adjudicada por un total de 46.404 euros y, una vez iniciada, estará rematada en el plazo máximo de un mes. Como indican Casares y Medela la construcción de estas nuevas infraestructuras para la ampliación de los sistemas de traída de aguas, permitirá dar respuesta a las demandas vecinales de la zona y acabar con los riesgos de desabastecimiento que se están produciendo cada verano durante los últimos años.

El mandatario, Rafael Cuíña, recordó que se trata de una actuación" muy importante" que gestionó y negoció personalmente con los vecinos de Goiás y a través de la que el gobierno municipal continúa dando cumplimiento a los firmes compromisos adquiridos con los residentes de esta parroquia. Cáceme e Igrexa disponen de abastecimiento vecinal, que resulta deficitario en los meses de agosto, septiembre y octubre, debido a la escasez de lluvias y al descenso del nivel freático. Esta circunstancia llega a producir un servicio de abastecimiento de agua intermitente en las horas de mayor consumo.