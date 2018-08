David Saborido "Desde que abrimos nuestro gimnasio creo que entreno menos que antes"

El BodyProject GYM abrió sus puertas el 5 de febrero en el Milladoiro. Es el sueño hecho realidad del estradense David Saborido y su pareja Alicia Bonillo.

-¿Cómo arranca todo esto?

-Fue a raíz de que me echaron de un gimnasio de Santiago. En ese momento decidí empezar a mirar todo lo necesario para montar mi propio gimnasio. Estuvimos buscando locales. Tardamos pero al final encontramos el adecuado, así que nos lanzamos. Al final abrimos al lado del Milladoiro. Parece que está en el pueblo, aunque pertenece al ayuntamiento de Teo. Cogimos un nave que estaba casi en ruinas. No tenía ni luz ni agua, pero reformamos todo. Todo esto lo montamos entre mi novia, Alicia Bonillo y yo. Somos socios en esto. Ella tenía su trabajo fijo en Barcelona y dejó todo para venir para aquí y embarcarnos en esta aventura. Por mi parte también hice lo mismo y dejé el mío.

-Ha apostado usted por crear un gimnasio diferente, el gimnasio al que le gustaría ir.

-Sí, creamos un gimnasio más centrado en la musculación pero a partir de septiembre comenzaremos también a dar clases de artes marciales, pilates y cosas así. Son actividades que ayudan a atraer gente. La musculación al final te limita. Durante los últimos siete meses, desde que abrimos, solo tuvimos sala de musculación y estamos contentos con los socios que tenemos porque solo ofrecemos eso, pero nos hace falta un poco más de socios para poder vivir un poco más tranquilos. No podemos estar mi pareja y yo aquí 16 horas al día haciendo el trabajo de cuatro personas. Un tiempo aguantas pero necesitamos tener un poco de tiempo libre porque abrimos todos los días de la semana. Para la gente del culturismo es un gimnasio de referencia, no solo a nivel gallego, sino de España. Estamos muy contentos de eso y de que todo el mundo nos diga que las cosas están bien hechas. Es algo que te anima a seguir adelante.

-Ahora entonces les tocará abrirse un poco más a otro tipo de usuarios.

-Sí, aquí en Galicia se lleva mucho el tema de las actividades y clases. A lo mejor si montas este gimnasio en una gran ciudad estaría lleno solo de gente para musculación pero aquí no es el caso. Necesitas buscar algo diferente.

-¿Cómo es el gimnasio que han creado?

-Son mil metros cuadrados de nave pero creamos una entreplanta de 200 metros y está preparado para hacer otras dos de 200. Quedó todo listo y a principios del año que viene estarán listas para usarse. Al final tenemos entre 1.500 metros, 600 de ellos dedicados a sala de musculación. Después tenemos tienda de productos de suplementación, que está teniendo bastante éxito. No esperábamos vender tanto pero al tener gente todo el día pasando siempre compran. Tenemos además de todo, también comida sana y dietética. Luego también tenemos una zona de cafetería-comedor, donde la gente puede traerse su comida.

-¿Se centró también mucho en la búsqueda de las máquinas adecuadas para lo que quería?

-Sí, es algo a lo que dediqué mucho tiempo. Probé muchas hasta que me decidí por unas. Quería máquinas buenas y las terminé encontrando. Hay de tipo libre y otras tipo hammer. Sirven tanto para que la gente más profesional trabaje duro como para personas que estén empezando. Buscábamos precisamente eso, que pudiese entrenar gente de más nivel y otras de menos. A todo el mundo le gustan.

-Y a usted le tocará el trabajo de asesorar a la gente.

-Sí, eso es algo en lo que intentamos diferenciarnos. Tengo un programa para chicos y otro para chicas que cambiamos cada poco. Luego, si quieren algo más personalizado, contratan nuestros servicios para hacer un programa diferente y una dieta. La primera semana intento estar ayudando a la gente. Lo malo que veía de los gimnasios es que no tenías a nadie que te enseñara como funcionan las máquinas y las pesas. Eso hace que la gente se aburra y se vaya a las clases. Para los que sabemos de esto nos da igual pero la gente que lleva poco tiempo siempre tiene un poco de miedo a las pesas. A nosotros nos interesa que la gente esté bien atendida y animada para que no se vaya en un mes.

-A nivel personal, ¿sigue compitiendo o lo tiene abandonado con todo esto?

-Sigo entrenando igual. Estoy preparando para salir a principios de 2019. Antes de abrir sí que tuve que parar un poco los entrenos porque era mucho lío. No era capaz de estar a todo. Una vez se estabilizó ya volvimos a la rutina. Esto no se prepara de un día para otro.

-¿Contento por ver cumplido su sueño de tener su propio gimnasio?

-Sí, claro. Es cierto que las cosas cuando las piensas siempre las imaginas más bonitas. Todos pensamos que si tenemos un gimnasio podremos entrenar cuando queremos, pero no. Desde que tengo el gimnasio creo que entreno menos que antes. Para mí ir al gimnasio siempre era un momento de desconexión. Eran dos horas para mí. Ahora me paso aquí 16 horas y aunque intente dedicar un ratito a hacer pesar la gente sabe que eres el dueño y viene a preguntarte. Es distinto. No desconectas como antes. Entrenar dejó de ser una vía de escape. Es necesario cambiar el chip. En este gimnasio siempre tiene que haber dos personas, uno en recepción y en la tienda y otro en las máquinas. Queremos ser profesionales y eso exige tiempo. Tenía claro sin embargo que los primeros años toca pringar. Con el paso del tiempo intentaremos ir bajando la carga.