Cruces completa la documentación para el nuevo camposanto de Añobre

Vila de Cruces compila desde hace semana la información que solicitaron diversos organismos de la Xunta respecto al Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións con el que se ampliará el cementerio con 30 nuevos panteones. La obra afecta a una parcela municipal de 2.933 metros cuadrados, que no se ve afectada por espacios naturales protegidos ni elementos de patrimonio cultural.

Desde la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio, se solicita al Concello que describa las instalaciones existentes y que complete la planimetría. Debe, además, garantizar medidas para que el nuevo camposanto sea accesible a personas con diversidad funcional. El Instituto de Estudos do Territorio también coincide en señalar que la planimetría no refleja todas las instalaciones que debe tener el cementerio conforme a la normativa.

El proyecto no se someterá al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ya que no produce efectos significativos en el ambiente. Vila de Cruces incluye la obra en los presupuestos de este año, con una inversión de 213.321 euros. La intervención cuenta con una ayuda económica, y aún está en plazo de recibirla, pese a la demora por estos trámites.