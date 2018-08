Ciudadanos renueva su órgano de dirección del partido en Lalín

Menos de cuatro meses después de su presentación pública, Ciudadanos Lalín ha decidido renovar el principal órgano de toma de decisiones de su partido. Su coordinador, Pablo Senande Méijome, anunciaba ayer que por decisión de la dirección autonómica la primera y por el momento única modificación afecta al área de política local, puesto que se le había encomendado al empresario local Victorino Agulló Canda. La ganadera de Ois Grande (Bermés) Elisa Vázquez fue designada para esta responsabilidad y esta vecina de 33 años será la encargada de gestionar un área en la que Cs todavía no tiene experiencia al no haber concurrido en comicios locales, algo que sí hará en la cita del próximo año. Por el momento, asegura Senande, no hay nada cerrado acerca del cabeza de lista y que, en todo caso, la decisión se tomará entre la agrupación local y la dirección autonómica.

Respecto a la salida de Agulló, Senande indica, por un lado, que la decisión se tomó debido a que las ocupaciones profesionales del ya exresponsable de política municipal no le dejaban demasiado tiempo. Pero, a la par, afirma que la medida compete al grupo local y a la dirección del partido en Galicia. A partir de ahora, manifiesta, Agulló se mantendrá en la agrupación política "como un militante más". En la misma situación, anuncia, quedan tanto el exconcejal del Partido Galeguista Demócrata (PGD) Camilo Conde como el actual edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz. En este sentido, remarca, que tanto Agulló como Conde y Cruz "no pertenecen al órgano de toma de decisiones del partido y son unos militantes más". Las otras incorporaciones de la formación naranja en la capital dezana se habían cerrado a finales del mes de junio pasado. Se trata de Marta Varela y Lucía Rozados como vocales. Ambas habían acudido al acto oficial de presentación del partido, en mayo.

Senande, que anima a los vecinos a sumarse a su proyecto, lamenta "las formas" de la política en la que predominan descalificaciones o insultos y pone como ejemplo que la edil de Cultura, Lara Rodríguez Peña, fuese calificada como "miserable o la peor concejala de Cultura de la historia". "A algunos parece que no les vale nada", sentencia.