"Esta alimentación ofrece algunos beneficios"

Massimo Gioiello trabaja como dietista en la capital dezana. Aclara, en primer lugar, que dentro del vegetarismo hay corrientes como las que permiten consumir huevos y lácteos, o el semivegetarismo, que además incluye pecado. Por otro lado están los veganos, que ni consumen animales ni productos que procedan de ellos (como huevos o miel), a los que Gioiello sí recomienda "que tomen un suplemento de vitamina B12, presente en alimentos animales" y que, aunque puede encontrarse en algas, no sería suficiente. La deficiencia de esta vitamina puede causar a largo plazo daños neuronales. Por eso, si estamos ante una familia vegana, es muy recomendable que si hay niños que siguen esta tendencia alimentaria se pongan en manos de un profesional para suplementar carencias como la de esta vitamina,

Gioiello reconoce que en los lineales de los supermercados de Deza "no existe mucha oferta ni demanda, y de ahí que tarden más en llegar productos como quesos veganos o salchichas veganas". ¿Es más caro ser vegano? Este dietista reconoce que el precio puede subir "si buscan sucedáneos de la carne, como tofu, pero hay legumbres, semillas y frutas que son de temporada" y a precios muy asumibles.

No se trata de decidir qué opción es la más sana, si ser omnívoros o prescindir de alimentos animales. "La dieta vegetariana tiene más beneficios en algunos aspectos, pero los estudios pueden llegar a confundir", apunta Gioiello. Y ello se debe a que, normalmente, los vegetarianos "suelen cuidarse más, porque toman menos alcohol, acostumbran a no fumar, hacen más actividad física y toman menos alimentos refinados y menos azúcar". Por ahora, por la consulta de este dietista no ha pasado ningún cliente que haya optado por no consumir pescado ni carne. Ello no quiere decir que sea una moda: el vegetarismo se remonta a la India y al siglo VI antes de Cristo.