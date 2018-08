Lalín organiza tres jornadas centradas en la biodiversidad del paseo del Pontiñas

El Concello de Lalín organiza tres jornadas para potenciar la biodiversidad del paseo fluvial del Pontiñas. En la presentación estuvieron el teniente alcalde, Nicolás González Casares, y la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Celia Alonso. Las actividades se llevarán a cabo los días 30, 31 de este mes y el 6 septiembre. Los carteles fueron diseñados por el vecino de Donramiro Salvador López Torres.

La primera de las actividades, A noite dos morcegos, se llevará a cabo este jueves. Una actividad que consistirá en realizar cajas para el cobijo de los murciélagos. Para realizar el taller y conocer la importancia de estos animales estará presente el biólogo Xosé Teixugo. También harán una captura de los mismos para observarlos y conocerlos. "Son unos animales que a muchos le dan repelus, pero tienen mucha importancia ya que determinan la calidad del ambiente; si hay murciélagos quiere decir que hay poca contaminación, puesto que son sensibles a ello", explica la concejala de Medio Ambiente. La tarea se llevará a cabo en O Regueiriño a partir de las 19:00 horas.

El viernes 31 habrá otra actividad realizada por el mismo experto, Xosé Teixugo. En esta ocasión se centrará en Tras a pegada dos carnívoros. En esta conferencia explicará como poder llegar a conocer que animales están por el paseo, aunque no se vean, poder saber que están y reconocer sus pegadas. En esta ocasión el encuentro será en la biblioteca a las 20:30 horas. Celia Alonso recalcó que muchas veces "la gente no mira para el suelo, a veces cuando caminamos hay huellas y es necesario reconocer lo que hay en la naturaleza", comenta la concejala.

La última será el jueves día 6 de septiembre a las 20:30 horas también en la biblioteca. En esta ocasión será Un niño para as cegoñas y estará a cargo de Nacho Munilla, experto ornitólogo. Desde la concejalía están valorando la posibilidad de crear algún niño de estos animales, a pesar de la problemática que hubo tras la aparición de esta especie. "Hablarán de la polémica de construir o no estos nidos y cuáles son los mejores sitios para hacerlo", explica Casares. Destacan que son unos grandes pájaros y que no piden dónde anidar.

Casares resaltó la importancia que tiene el paseo del Pontiñas: "Es uno de los valores principales de Lalín, no es ni un paseo ni un parque; es un espacio de biodiversidad en el que conviven numerosas especies". Ambos consideran que estas primeras Xornadas de Biodiversidade do Pontiñas son muy importantes y que con el tiempo realizarán una clasificación de todas las especies que hay. Por otro lado, destacan que el paseo del Pontiñas tiene mucha fauna y flora puesto que es "un espacio de calidad", afirma el teniente alcalde. Asimismo, resaltaron que hay gente que se queja porque hay "silbas, pero es que las tiene que haber porque se está naturalizando un espacio y no se puede arrasar con todo. Quedará más bonito, pero el Pontiñas no es todo un jardín, hay zonas que sí, pero en otras hay que respetar los ciclos de la naturaleza", recalca Alonso.